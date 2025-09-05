A Prefeitura de Nova Odessa convida toda população para prestigiar neste domingo o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro, em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil. A celebração promete ser uma das maiores atrações cívicas do ano na cidade, com fanfarras, apresentações temáticas, presença de escolas municipais, entidades sociais e forças de segurança. A concentração está marcada para as 7h30, com início às 8h na Avenida Brasil, nas proximidades do Parque Municipal das Crianças.

Com o tema “Brasil de Norte a Sul”, o desfile cívico vai destacar a diversidade cultural das cinco regiões do país, por meio da participação de mais de 25 instituições. As escolas da rede municipal terão papel de destaque na apresentação. A região Nordeste será representada por escolas de Educação Infantil, enquanto as unidades de Ensino Fundamental simbolizarão o Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A abertura oficial do evento contará com a apresentação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss para a execução do Hino Nacional. A programação também terá a participação da APAE de Nova Odessa, do grupo Escoteiros do Ar Ubuntu, da Coden Ambiental, das escolinhas municipais de esportes, além das forças de segurança – Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

“O desfile é uma celebração da nossa identidade e dos valores brasileiros. É um momento para reunir as famílias e valorizar nossas tradições”, afirmou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Programação: