De competições esportivas globais a grandes festivais de música e shows, o brasileiro gosta tanto de participar de tais atrações que muitas vezes se desloca até outra cidade – ou mesmo país – para ver de perto seu artista favorito ou um time pelo qual torce. Afinal, uma pesquisa* recente da Booking.com mostrou que 20% dos turistas do Brasil devem viajar esse ano justamente para participar de algum tipo de festividade, sendo: 14% para assistir a um show ou festival de música; 10% para um evento cultural; e 9% para um evento esportivo.

O levantamento também revelou que alguns fatores importantes na hora dos viajantes brasileiros escolherem seu destino de férias são a oferta de festivais e shows musicais (24%) e de eventos esportivos (13%) naquele local. Ou seja, muitos pretendem juntar em uma mesma viagem tanto a parte turística de um destino, quanto a participação em eventos locais. Por exemplo, nesse ano o Rio de Janeiro já está se preparando para receber uma das maiores artistas do pop mundial, além de um grande festival com sete dias repletos de shows de artistas nacionais e internacionais. Ambos os eventos devem atrair pessoas de todo o país, sendo uma ótima oportunidade para explorar a capital fluminense e conhecer seus pontos turísticos.

Festivais de música

Há vários motivos pelos quais os brasileiros viajarão para um festival ou show de música em 2024. De acordo com a pesquisa, a principal motivação é a paixão que essas pessoas nutrem pelo artista ou pela banda (63%). Em seguida, o fato de o festival ou show não ocorrer perto de onde vivem (54%), e o objetivo de se conectarem com amigos ou parentes que moram em outras cidades (36%). Há também 30% que disseram que querem se conectar com outros fãs em um novo destino, e o mesmo número irá apenas aproveitar a ocasião para viajar.

Eventos esportivos

Já entre os brasileiros que devem viajar para assistir a alguma competição esportiva, a preferência é participar de eventos nacionais (80%). Campeonatos locais ou regionais (61%) e os grandes eventos globais (44%), como os de futebol ou corrida de carros, também estão na mira desses viajantes. As motivações para fazerem esse tipo de viagem variam, incluindo a paixão que sentem por um time ou esporte (72%), o fato de o evento não acontecer perto de onde vivem (46%), conhecer outros fãs em um novo destino (45%) e se conectar com amigos e familiares que vivem em outra cidade (41%).

*Pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada de maneira independente com 32.300 entrevistados em 32 países e territórios, incluindo o Brasil. Para participar dessa pesquisa, as pessoas deveriam ter mais de 18 anos, terem viajado a lazer pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estarem planejando uma viagem em 2024. Além disso, deveriam ser responsáveis pela decisão ou estarem envolvidas no processo de tomada de decisão da viagem. A pesquisa foi feita on-line, em janeiro e fevereiro de 2024.