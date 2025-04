Em 1º dia, Odir obtém autorização para reformar praça

Em seu primeiro dia no exercício de prefeito de Americana, Odir Demarchi (PSD) participou na manhã desta segunda-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, da solenidade de assinatura de autorizo com o governador Tarcísio de Freitas para inclusão de Americana entre os municípios contemplados pelo programa Bairro Paulista – Cidades Sustentáveis.

O anúncio representa a autorização para que seja formalizado o convênio para revitalização da Praça Milhem Abrão, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal.

Também estiveram presentes o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e os secretários municipais de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, e de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

Fala Odir

“O prefeito Chico Sardelli buscou essa parceria junto ao Governo do Estado para investimentos visando a revitalização da Praça Milhem Abrão, que beneficiará os moradores do bairro Santa Sofia e toda a população, e hoje viemos aqui participar dessa nova etapa do processo, tão importante para a formalização do convênio. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas pela consideração que tem por Americana e também ao secretário estadual Marcelo Branco e aos secretários municipais Luiz Cezaretto e Vinícius Zerbetto pelo empenho para a viabilização deste projeto”, disse Odir.

Pré-projeto

De acordo com o pré-projeto, a praça receberá novo piso, arborização, implantação de mobiliários urbanos (mesas, bancos e lixeiras), acessibilidade, iluminação de LED, gradil, pergolado, parque infantil, quadra poliesportiva, reforma do campo, ciclofaixa e Espaço Pet.

“O programa Bairro Paulista atende espaços públicos que beneficiem conjuntos habitacionais de interesse social, como é o caso do condomínio Spazio Acrópolis, que está localizado ao lado da Praça Milhem Abrão. Será uma conquista importante para toda a cidade a revitalização da praça para a prática de esportes e lazer”, afirmou Cezaretto.

“A Prefeitura de Americana já enviou o pré-projeto e o orçamento para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, buscando uma parceria para contemplar esta obra. Trata-se de mais um trabalho de articulação fundamental para a conquista de recursos para o município”, destacou Zerbetto.

O valor inicialmente previsto para a execução do projeto de revitalização da Praça Milhem Abrão é de R$ 1.321.777,88. O convênio junto ao Governo do Estado ainda será formalizado, conforme o avanço da tramitação técnica entre os órgãos envolvidos.

