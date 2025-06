A cada R$1 investido em saúde mental, estima-se uma economia de até R$9 para a empresa

A saúde mental tem se tornado um tema central nas discussões sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho. Com um mercado cada vez mais competitivo e exigente, empresas que negligenciam o bem-estar emocional de seus colaboradores arriscam enfrentar quedas de produtividade, absenteísmo elevado e desafios na retenção de talentos.

De acordo com um estudo conjunto da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial, cada dólar investido em tratamento para depressão e ansiedade gera um retorno de até quatro dólares em ganho de produtividade e saúde. Essa lógica se aplica diretamente ao ambiente corporativo: empresas que promovem a saúde mental economizam com a redução do absenteísmo, do presenteísmo e da rotatividade de funcionários. Estudos como o da Deloitte reforçam essa estimativa, indicando que, em alguns casos, o retorno pode chegar a nove vezes o valor investido — ou seja, para cada R$1 destinado a ações efetivas de saúde mental, a empresa pode economizar até R$9 em custos associados ao bem-estar dos colaboradores.

“A realidade virtual, quando utilizada com embasamento científico, facilita a neuroplasticidade, promovendo novas associações cognitivas e emocionais que atenuam as reações disfuncionais ao estresse”, reforça.

E os números evidenciam a necessidade de iniciativas práticas e inovadoras que promovam o equilíbrio emocional nas empresas.De acordo com a Iniciativa SmartLab, parceria entre o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os afastamentos por transtornos mentais no Brasil cresceram 134% entre 2022 e 2024. As principais causas foram reações ao estresse (28,6%), ansiedade (27,4%) e episódios depressivos (25,1%).

O programa Pausa RV propõe algo inusitado: desacelerar o cérebro em apenas três minutos, duas vezes ao dia, com o uso de óculos de realidade virtual que transportam o colaborador para cenários relaxantes, com trilhas hipnóticas e roteiros terapêuticos específicos. Desenvolvida para estimular os circuitos mesolímbico, hipocampal e pré-frontal, que interconectados, desempenham papeis essenciais na experiência do prazer, na motivação, nos aprendizados associativos e na regulação do humor.

O protocolo gera aprendizados duradouros que os próprios colaboradores passam a replicar fora do ambiente virtual. “O que começa como prática guiada se transforma em um modo mais saudável de se relacionar consigo mesmo e com o mundo — um hábito consciente e mais saudável”, afirma o especialista. Além do impacto no indivíduo, há um efeito de contágio positivo em relação aos colegas. Essa mudança reverbera em mais engajamento, menos afastamentos e maior produtividade.

Países como Dinamarca e China já investem em tecnologias para a prevenção do adoecimento emocional. No Brasil, a Pausa RV é pioneira em adaptar a realidade virtual ao ambiente corporativo, com um protocolo terapêutico próprio. “Nossa proposta é cuidar da causa, não apenas dos sintomas. E isso só é possível com prevenção, ciência e humanidade.”

Etapas do Método Pausa RV

Uso dos Óculos de Realidade Virtual (RV): os colaboradores utilizam óculos de realidade virtual, projetados para proporcionar uma experiência imersiva e relaxante. Cenários Relaxantes: os óculos transportam os usuários para ambientes visuais que evocam tranquilidade, como paisagens naturais ou espaços terapêuticos. Trilhas Hipnóticas: durante a sessão, são reproduzidas trilhas sonoras desenvolvidas com técnicas hipnóticas, capazes de induzir um estado de relaxamento profundo. Roteiros Terapêuticos: as experiências incluem roteiros cuidadosamente elaborados para estimular conexões neurais que promovem bem-estar e regulação emocional. Estimulação dos Circuitos Cerebrais Essenciais: o método foca nos circuitos mesolímbico, hipocampal e pré-frontal, que:

Regulam o humor.

Melhoram a experiência de prazer.

Potencializam a motivação e o aprendizado associativo. Duração Curta e Frequência Ideal: cada sessão dura apenas três minutos e é realizada duas vezes ao dia, facilitando sua aplicação no cotidiano corporativo.

O método combina ciência e inovação para proporcionar benefícios rápidos e duradouros à saúde mental dos colaboradores.

Transformação organizacional

O impacto do cuidado com a saúde mental transcende o ambiente corporativo, gerando mudanças positivas em toda a sociedade. Empresas que investem nessa causa se posicionam como líderes inovadoras, atraindo talentos e fortalecendo sua marca empregadora.

Ao integrar iniciativas como o método “Pausa RV” e construir uma cultura que valorize a saúde emocional, as organizações reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar de suas equipes, transformando desafios em oportunidades.

