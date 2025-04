O 4º Gigantinho Campo, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, começou neste final de semana para as equipes das categorias sub-11, sub-13 e sub-15. A 1ª rodada contou com a realização de 20 partidas no sábado (5) e no domingo (6), nos campos do Centro Cívico, São Luiz, Parque Gramado, São Manoel, Benfica, Zanaga e Morada do Sol.

“Foi dado o pontapé inicial para mais três categorias do nosso Gigantinho, movimentando não só o Centro Cívico mas também outros seis campos de Americana. Desejamos sorte a todos os times e esperamos que nossos pequenos craques possam aproveitar essa grande oportunidade de aprendizado e desenvolvimento”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O campeonato segue no próximo fim de semana, nos dias 12 e 13 de abril, com os jogos da 2ª rodada (confira os resultados e a tabela completa abaixo). A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.

RESULTADOS Gigantinho

Sábado, 05/04

Centro Cívico

São Roque 0 x 3 Morada do Sol (sub-11)

Camisa 10 Azul 8 x 1 Morada do Sol (sub-13)

São Luiz

Instituto Jr Dias 0 x 2 Camisa 1 (sub-11)

Instituto Jr Dias 5 x 2 Camisa 1 (sub-13)

Cidade Jardim 0 x 1 Torino/Guanabara (sub-13)

Parque Gramado

Dino Sport 0 x 0 Parque Gramado (sub-11)

Gratidão 2 x 1 São Vito (sub-13)

Dino Sport 1 x 1 Pontapé (sub-13)

São Manoel

Pontapé 4 x 0 Colorado (sub-11)

Camisa 10 Laranja 1 x 2 Colorado (sub-13)

Na Cara do Gol 0 x 2 São Manoel (sub-13)

Benfica

Projeto FC 0 x 0 São Manoel (sub-11)

W Academy 3 x 0 Praia Azul (sub-11) – WO

W Academy 0 x 3 Projeto FC (sub-13)

Domingo, 06/04 – Sub-15

Centro Cívico

Dino Sport 0 x 6 Praia Azul

São Roque 0 x 1 Torino/Guanabara

Zanaga

Vila Bela 1 x 2 Jardim da Paz

Estrela Azul 1 x 6 Aesca/Bosque

Morada do Sol

São Vito 4 x 3 Colorado

Novo Mundo FC 0 x 2 Cidade Jardim

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado, 12/04

Centro Cívico

8h – Camisa 10 Laranja x Pontapé (sub-13)

9h – Dino Sport x Pontapé (sub-11)

10h – Colorado x Dino Sport (sub-13)

São Luiz

8h – Na Cara do Gol x Praia Azul (sub-11)

9h – Na Cara do Gol x Projeto FC (sub-13)

10h – Praia Azul x São Vito (sub-13)

São Manoel

8h – W Academy x Projeto FC (sub-11)

9h – São Manoel x W Academy (sub-13)

10h – Gratidão x Cidade Jardim (sub-13)

Benfica

8h – Camisa 10 Azul x Camisa 1 (sub-11)

9h – Camisa 1 x Camisa 10 Azul (sub-13)

10h – Parque Gramado x Camisa 10 Laranja (sub-11)

Parque Gramado

8h – Gratidão x Morada do Sol (sub-11)

9h – Instituto Jr Dias x São Roque (sub-11)

10h – Morada do Sol x Instituto Jr Dias (sub-13)

Domingo, 13/04 – Sub-15

Centro Cívico

8h – Camisa 10 x Praia Azul

9h10 – Dino Sport x São Roque

Zanaga

8h – Instituto Jr Dias x Jardim da Paz

9h10 – Vila Bela x Estrela Azul

Novo Mundo

8h – Unidos da Cordenonsi x Colorado

9h10 – São Vito x Novo Mundo FC

10h20 – Gratidão x Cidade Jardim

