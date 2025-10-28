10 perguntas mais buscadas no Google sobre a menopausa

A menopausa marca o fim da fase reprodutiva feminina e uma nova etapa no cuidado da saúde da mulher. E, embora seja uma condição biológica, os sintomas e as alterações associadas podem se manifestar de maneira diferente, a depender dos fatores individuais. Mas, via de regra, ocorre entre 45 e 55 anos, segundo o Ministério da Saúde.

Estimativas do IBGE, divulgadas em uma reportagem do Senado Federal, apontam que 7,9% das brasileiras estão na faixa etária que abrange o climatério e a menopausa. Esse número representa cerca de 30 milhões de mulheres. Ainda nesse recorte, existe o dado da revista científica Climacteric de que 82% têm sintomas que reduzem a qualidade de vida.

O diagnóstico e o tratamento de diferentes fases da vida reprodutiva feminina são conduzidos pelo ginecologista. No entanto, conforme orientação do Ministério da Saúde, no Manual de Atenção à Mulher no Climatério e na Menopausa, o cuidado multidisciplinar é beneficial à saúde. Isso inclui uma alimentação balanceada e a prática regular de exercícios físicos.

Diante deste contexto, a Growth Suplementos, empresa líder em suplementação, nutrição e moda esportiva, estudou o cenário nacional de interesse pelo tema. Para isso, mapeou a média mensal das principais perguntas feitas no Google durante o ano de 2025. O termo “menopausa” obteve uma média mensal de 64 mil buscas em todo o Brasil.

A média estatística, em contraste com o público que vivencia essa fase da vida, repercute um tabu histórico de invisibilidade sobre a saúde feminina. E essa conjuntura ganha maior evidência nas 10 perguntas mais buscadas no Google sobre a menopausa:

De modo geral, as dúvidas se pautam em questões introdutórias do assunto e em busca de um autodiagnóstico. Além disso, sendo a maior parte das mudanças manifestadas durante o climatério, que antecede a menopausa, há a percepção de confusão entre esses dois momentos.

Afinal, o que é menopausa?

A definição estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que a menopausa é o marco final do período reprodutivo da mulher. Ou seja, ocorre após completados 12 meses do último ciclo menstrual. A etapa anterior a esse momento é o climatério, reconhecido como fase transitória entre o período reprodutivo e não-reprodutivo.

Existem mulheres que vão passar pelo climatério sem notar mudanças, enquanto outras terão sintomas capazes de impactar toda a rotina. De acordo com o Ministério da Saúde, as primeiras queixas que aparecem em consultas clínicas são de ordem neuropsíquica, como, por exemplo, cefaleia, fadiga, insônia, depressão e diminuição de libido.

Devido a esse processo ocorrer junto do envelhecimento e da diminuição da função ovariana, a recomendação do órgão é de que se faça um acompanhamento especializado e multidisciplinar, de modo a analisar diferentes aspectos da singularidade de cada mulher. A interpretação é de que, assim, tem-se melhor controle das variáveis e da eficiência no cuidado.

Sintomas

Para a literatura médica, fatores sociais, psicológicos, culturais e emocionais da mulher podem interferir na sintomatologia durante o climatério e a menopausa. Os mais recorrentes são ondas de calor, “suor frio”, instabilidade emocional, tristeza, insônia, mudanças na pele, alteração na silhueta e na distribuição de gordura no corpo.

Os apontamentos sobre a facilidade no ganho de peso ou a dificuldade em emagrecer têm relação também com a taxa metabólica basal, quantidade mínima de energia que o corpo precisa para funcionar diariamente. A partir do momento em que se produz menos estrogênio e se tem uma perda na massa muscular, o que exige adaptações desde a alimentação até a rotina de exercícios.

Metabolismo

Evidentemente, o metabolismo pode sofrer alterações com a chegada do fim do período reprodutivo, e as funções do sistema endócrino também podem ser afetadas. Como forma de cuidado, o Ministério da Saúde recomenda a prática regular de atividades aeróbicas, que podem contribuir para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares e diabete, além de exercícios de resistência muscular com carga, que auxiliam na manutenção da densidade óssea no pós-menopausa e podem ajudar a reduzir o risco de osteoporose.

