100 Dias: Sumaré pompa; SBO anúncios; AM e NO só rede social

A divulgação das ações dos primeiros 100 dias de governo foi realizada de maneira bastante diferente nas quatro cidades da região. Enquanto Sumaré realizou um evento com toda pompa para centenas de pessoas no Clube Recreativo e Santa Bárbara fez algo mais modesto com anúncio de pacote de obras (R$ 58 milhões), Americana e Nova Odessa se limitaram a fazer postagem em rede social para enaltecer os feitos dos governos.

Santa Bárbara reuniu imprensa, secretariado e vereadores na quinta-feira (10) no Centro de Estudos e Cultura Ambiental. Iniciando o segundo mandato, o prefeito Rafael Piovezan (PL) preferiu priorizar o anúncio de muitas obas que estão para começar, principalmente nas áreas da Saúde, Educação e Serviços. Na Cultura, algo grandioso: o Complexo Usina Santa Bárbara se prepara para receber o Summer Night, no dia 17 de maio, evento de comemoração dos 20 anos do Summer Beats, o maior festival de música católica do Brasil.

Destaque também para construções de um anexo ao Paço Municipal, cuja área que abriga os prédios passará a se chamar Palácio dos Flamboyants, do CETI (Centro de Educação e Terapia Infantil), da creche do Vila Rica, do Complexo Regional de Saúde do Mollon, além da implantação do Centro Cirúrgico Dia (CCD) e do Centro de Oftalmologia – serviços que farão parte do Cidade Saúde. Além disso, foi lembrado do Parque das Paineiras, o maior parque linear da região e recém-inaugurado.

Henrique do Paraíso 100 dias

Neste sábado (12), o prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) lotou o salão principal do Clube Recreativo para falar das primeiras medidas realizadas neste início de governo em Sumaré. O tom de várias falas era de críticas ao governo anterior. Detalhe: ele era o vice-prefeito nos oito anos anteriores. Com ares de comício eleitoral e grande estrutura, Henrique destacou iniciativas como novos ônibus para a frota municipal, a instalação do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e de unidades de escola municipal e estadual do modelo cívico-militar.

Junto do vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, Henrique listou a limpeza de áreas públicas tomadas por lixo anteriormente, para a implantação do primeiro EcoPonto do município. Outra questão foi mudanças na merenda escolar, revisão de contratos (com auditoria inédita), vacinação contra dengue e febre amarela, 1.400 cestas básicas mensais em parceria com o Governo do Estado, a transformação da Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal.

Outras ações foram aumento de 900% nas contratações pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), com menção para o Mercado Livre, recursos para o projeto Ribeirão Quilombo Limpo (R$ 351 milhões), reajuste do funcionalismo e a Campanha Sumaré Limpa, com retirada de entulhos das ruas, roçagem e podas. Teve ainda espaço para reestruturação das feiras diurnas e noturnas, estudos de macrodrenagem para prevenção de enchentes e pavimentação de vias de acesso.

