Maio Eletrificado: 100% elétricos registram recorde de vendas

O mercado de veículos eletrificados no Brasil registrou forte alta em maio, com 16.641 unidades vendidas, o que representa um crescimento de 12,7% em relação a abril (14.759). Na comparação com maio de 2024 (13.612), houve crescimento de 22,25%.

De janeiro a maio, as vendas acumuladas de modelos eletrificados, que englobam as categorias BEV (veículos 100% elétricos), PHEV (híbridos plug-in), HEV e HEV Flex totalizaram 71.324 unidades. O volume representa um aumento de 19,5% frente ao mesmo período de 2024 (59.669). Os micro-híbridos (MHEV) não estão incluídos nesses dados.

A participação dos eletrificados no mercado total de veículos leves também segue em ascensão. Em maio, esses modelos representaram 7,76% de todos os emplacamentos de automóveis e comerciais leves.

Essa participação considera os 16.641 emplacamentos de eletrificados em relação ao total de 214.383 unidades vendidas no período, conforme informações da Fenabrave.

DESTAQUE

O grande destaque de maio foram os BEV, que registraram recorde de venda, com um total de 6.969 veículos, aumento de 48,2% em relação a abril (4.702). Na comparação com maio de 2024 (5.175), esse crescimento foi de 34,7%.

O segmento dos 100% elétricos não registrava um número tão expressivo desde abril de 2024, quando foram vendidas 6.705 unidades.

Os veículos elétricos plug-in têm crescido de forma consistente desde 2023, consolidando uma tendência que aproxima o país de mercados mais avançados, como os da Europa e Ásia, onde essas tecnologias já são predominantes.

Atualmente, os plug-ins já representam 87% do total de veículos eletrificados vendidos no Brasil, com o expressivo número de 14.550 unidades vendidas.

Em maio de 2023, os modelos plug-in respondiam por 47% das vendas de veículos eletrificados no país (3.039), esse percentual representava menos da metade do total comercializado naquele período. Um ano depois, em maio de 2024, a participação subiu para 60,6% (9.057). E agora este percentual subiu para 87%.

O avanço dos elétricos plug-in é um indicativo claro do fortalecimento da eletromobilidade no Brasil. A expansão do portfólio de modelos, a entrada de novos fabricantes e os ganhos de escala têm contribuído diretamente para esse crescimento.

Além disso, a ampliação da infraestrutura de recarga no país também tem sido um fator determinante para impulsionar essa transformação no setor automotivo.

ELETRIFICADOS

As 14.550 unidades de veículos elétricos plug-in (BEV + PHEV) vendidas em maio representam um crescimento de 15,3% em relação a fevereiro (12.615) e confirmam um expressivo avanço de 60,6% na comparação com maio de 2024 (9.057).

No detalhamento, os modelos híbridos PHEV responderam por 52,1% das vendas plug-in (7.581), enquanto os veículos 100% elétricos BEV representaram 47,9% (6.969).

As vendas de BEVs aumentaram 48,2% em relação a abril (4.702) e 34,7% na comparação com maio de 2024 (5.175). Já os PHEVs apresentaram leve retração de 4,2% ante o mês anterior (7.913), mas quase dobraram em relação ao mesmo mês do ano passado, com alta de 95,3% frente às 3.882 unidades de maio de 2024.

Enquanto isso, observa-se uma tendência de queda na participação dos híbridos convencionais (HEV e HEV Flex), possivelmente refletindo uma evolução natural do mercado rumo à eletrificação total.

Em maio de 2025, os HEVs representaram 6,8% das vendas de eletrificados (1.129), e os HEV Flex, 5,7% (962), juntos, somaram 12,5% do total.

As vendas de HEVs cresceram 36,2% em relação a abril (830), mas caíram 17% quando comparadas a maio de 2024 (1.360). Já os HEV Flex registraram quedas tanto frente a abril (26,8%) quanto em relação a maio de 2024 (53,1%).

O resumo da participação de mercado dos eletrificados, por tecnologia, em maio de 2025 foi:

PHEV: 7.581 (34,0%)

BEV: 6.969 (31,3%)

HEV: 1.129 (5,1%)

HEV FLEX: 962 (4,3%).

TOTAL: 16.641

ÔNIBUS ELÉTRICO

Em maio, foram emplacadas 24 unidades de ônibus elétricos no Brasil, o que representa uma retração de 73% em relação a abril, quando foram vendidas 79 unidades. Apesar da queda no comparativo mensal, houve um crescimento expressivo de 167% frente a maio de 2024.

Diferentemente do mercado de veículos leves, as vendas de ônibus elétricos ainda não apresentam um padrão de crescimento linear. As oscilações mensais são esperadas e refletem o estágio inicial da transição rumo à descarbonização do transporte público nos municípios brasileiros.

No acumulado de janeiro a maio, o Brasil já contabiliza 272 unidades de ônibus elétricos vendidos, o que corresponde a um aumento de 130,5% em relação ao mesmo período de 2024.

O governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado às cidades, tem promovido incentivos à adoção de frotas elétricas, contribuindo diretamente para o avanço da mobilidade sustentável no transporte coletivo urbano.

GEOGRAFIA DA ELETROMOBILIDADE

A cada novo mês, observa-se uma distribuição mais equilibrada das vendas de veículos eletrificados entre os estados brasileiros. Esse movimento reflete o impacto de políticas públicas de incentivo — como isenção ou redução do IPVA —, a expansão da rede de concessionárias por parte das montadoras e o avanço da infraestrutura de recarga em todo o país.

Os esforços individuais de alguns estados têm impulsionado o crescimento regional como um todo, com destaque para o avanço das regiões Nordeste e Norte, que vêm ampliando gradativamente sua participação no mercado nacional de eletrificados.

Participação de mercado das regiões brasileiras – maio/25

Participação de mercado das regiões brasileiras – abril/25

Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em maio de 2025 foram:

1º – São Paulo: 1.976

2º – Brasília: 1.461

3º – Rio de Janeiro: 643

4º – Belo Horizonte: 636

5º – Curitiba: 461

MICRO-HÍBRIDOS

Em maio de 2025, as vendas de micro-híbridos totalizaram 5.638 veículos, sendo 76,2% modelos MHEV 12V (4.299) e 23,8% MHEV 48V (1.339). Na comparação com abril (5.064), houve um crescimento de 11,3%.

O panorama geral da eletromobilidade (eletrificados + micro-híbridos), em maio, totalizou 22.279 unidades vendidas, com um aumento de 12,3% em relação ao abril (19.823).

A ABVE disponibiliza em seu site, por meio de seu BI (Business Inteligence), os números relativos ao mercado de vendas de veículos eletrificados. As informações são divididas em três temas: Geral, Frotas e Geografia da Eletromobilidade.

Os mapas são interativos e trazem informações rápidas sobre os estados. Em “Geografia da Eletromobilidade”, é possível verificar a venda por estados e por municípios. Já em “Frotas”, é possível verificar o percentual de distribuição das tecnologias por estado. Em “Ônibus” é possível verificar a venda por estados.

As informações se encontram disponíveis e são atualizadas mensalmente, em https://abve.org.br/bi-geral/





