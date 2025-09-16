O 11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste confirmou sua força como um dos maiores eventos culturais e turísticos da região. Realizado neste último fim de semana, dias 13 e 14 de setembro, no Complexo Usina Santa Bárbara, o evento atraiu milhares de visitantes e registrou números expressivos de vendas, consolidando-se como vitrine para a gastronomia, a economia criativa e a música local.

De acordo com dados da Secretaria de Cultura e Turismo, a Praça de Alimentação movimentou R$ 163.321,00. Já o Espaço de Economia Criativa, que reuniu 21 expositores de diferentes técnicas e segmentos, somou R$ 21.230,20 em vendas. Somados, os dois espaços movimentaram R$ 184.551,20, resultado que reforça o impacto econômico e cultural do evento.

O público pode saborear opções variadas de empreendedores locais e food trucks, entre eles Milho Mania, Sabor em Espetinhos, Eu Amo Pastel Joel e Léia, Feltrinas Churros, Buenos Comida de Rua, Feltrin Burger, Krep’s Suíço e Pizza d’Cone, Kombosa Food, Tapioca Fast, Família Bueno e Ateliê do Gelato.

Já o espaço voltado à produção artística e manual reuniu expositores de diferentes técnicas, entre eles Ana Rosa, Bernadete Camargo Queiroz, Cilas Coutinho, Dilma Barbosa Bispo, Edma de Souza Santos, Ina Thomé Picoli, Jhonatan Felix, Julia Wagner, Larissa Rodrigues, Maria Aparecida Dias Venerando, Maria Monteiro, Maria Socorro Silva, Nilza da Silva, Paulo Couto, Rosely Victoria Wagner, Sérgio Martins, Silvaneide Ferreira Sousa, Sonha Eli de Paula, Sueli Vanicoli, Suzana Chiquetto e Vanesa Eloisa Tempesta.

Experiência

Além da gastronomia, economia criativa e exposição de veículos com mais de 30 anos de fabricação, o Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara ofereceu mercado de pulgas, playground infantil e shows que marcaram a experiência de quem passou pelo Complexo Usina Santa Bárbara.

Diversas apresentações animaram o público durante os dois dias. Subiram ao palco as bandas Black Opala, Uppercut, GTC, Single Pop, CPK Rock Band, Rising Power (tributo ao AC/DC) e Sapos da Noite, além do DJ Poti, que encerrou a noite de sábado com um especial de Flashback.

Com entrada solidária – mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município –, o evento reforçou também seu caráter social.

O 11º Encontro de Veículos Antigos de Santa Bárbara d’Oeste foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Clube Air Cooled SBO, e contou com apoio do Fundo Social de Solidariedade.