Veja 121 vagas de emprego em Nova Odessa; várias no ramo têxtil

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo nesta semana currículos para a seleção de 121 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. Estão na lista oportunidades para funções como Ajudante de Produção, Atendente de Restaurante e Auxiliar de Transporte.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AJUDANTE DE OBRA – Experiência anterior com obra ou ajudante geral. Residir em Nova Odessa e região. Ensino Fundamental completo, saber manusear betoneira. Realizará trabalhos em altura. Salário R$ 2.066,00 + Benefícios. (10 vagas)

AJUDANTE GERAL – Experiência na função. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. (2 vagas)

AJUDANTE METALÚRGICO – Possuir cursos correlatos a área metalúrgica. Para às cidades de Sumaré, Nova Odessa, Americana ou SBO. (2 vagas)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (CARGA E DESCARGA) – Vaga masculina. Ensino Fundamental completo, de 20 a 40 anos, preferencialmente das cidades de Nova Odessa, Sumaré e Americana. Disponibilidade de horário. Será responsável por carga e descarga de veículos, limpeza e armazenamento de produtos. De segunda a sexta das 7 às 17h. (5 vagas)

AJUDANTE DE TECELÃO I – Ensino Fundamental completo e experiência em tecelagem. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05h e sábado das 11:30 às 17:45h. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (2 vagas)

AJUDANTE DE TECELÃO II – Não é necessário experiência na função. Ter disponibilidade de horário e para trabalhar em tecelagem. De segunda a sábado das 13:40 às 22h. Benefícios: Convênio médico e odontológico + VA + Convênio farmácia + Seguro de Vida + Café da manhã + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (4 vagas)

ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Vaga masculina. Ensino Fundamental completo. Desejável experiência. (1 vaga)

ARMADOR – Ensino fundamental completo. Experiência com armação de ferro em geral. Curso de leitura e interpretação de desenhos. (10 vagas)

ARQUITETO (A) – Formado em Arquitetura. Conhecimento em aprovação de projetos junto aos órgãos da Prefeitura. Conhecimento em legislação para habitação. (1 vaga)

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – Experiência na função. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. (2 vagas)

AUXILIAR DE DOBRA (EMBALAGEM) – Desejável Ensino Médio completo. Morar nas regiões de Nova Odessa, Americana, Sumaré ou SBO. Habilidade manual e demonstrar interesse em aprender todas às atividades. (2 vagas)

AUXILIAR DE FUNDIÇÃO – Conhecimento básico sobre o processo de fundição. Ter atuado anteriormente em áreas de fundição ou funções relacionadas. (2 vagas)

AUXILIAR DE INSPEÇÃO – Ensino Fundamental completo. Experiência em produção de no mínimo 6 meses, disponibilidade de turno (1º e 2º). Desejável conhecimento em ferramentas da qualidade. (2 vagas)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Acima de 18 anos, cursando ou concluído Técnico em Química. Não necessita experiência. Salário R$ 2.186,28 + Vale-transporte ou combustível + Refeição no local + Convênio Médico. (2 vagas)

AUXILIAR DE LIMPEZA I – Feminino. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário R$ 1.800,00 a R$ 1.900,00 + Transporte + Refeição + Vale cesta básica. Residir preferencialmente em Nova Odessa ou Sumaré. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA II – Feminino. Experiência na função. Ter meio de locomoção. Segunda a sexta das 7:30 às 16:30 e sábado das 8 às 12h. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA III – Feminino. Experiência na função. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica. (1 vaga)

AUXILIAR DE TECELAGEM – Ensino Fundamental completo. Disponibilidade de horário. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (2 vagas)

AUXILIAR DE TINTURARIA – Ensino Fundamental completo e interesse em trabalhar na área de tecelagem. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (4 vagas)

AUXILIAR DE TRANSPORTE – Ensino Fundamental completo, experiência com carregamento e descarregamento de caminhões será um diferencial. Horário diurno, de segunda a sexta das 10:00 às 18:45 e sábado das 7:30 às 13:45 (necessário disponibilidade). Fretado + Prêmio + Restaurante no local + Café da manhã + Convênio médico + Convênio odontológico + Vale-alimentação + PLR + Convênio farmácia + Convênio com Sesi e SESTSENAT + Seguro de vida + Gympass + Desconto na faculdade Anhaguera. (20 vagas)

COSTUREIRO(A) – Ensino fundamental completo. Experiência em costura, desejável experiência em confecção de bigbag. (1 vaga)

COSTUREIRO(A) II – Experiência em Bigbags. De segunda a quintas das 7h às 17h, sexta até às 16h. Salário R$ 2.548,40 + Convênio médico + Convênio odontológico + Fretado ou Vale-transporte + Cesta básica + Participação de lucros + Café da manhã dos aniversariantes + Prêmio por presença. (1 vaga)

ENCARREGADO DE OBRA – Com experiência. (1 vaga)

ENGRUPADOR – Experiência anterior na função. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (1 vaga)

ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA – Ambos os sexos. (1 vaga)

JARDINEIRO – Para trabalhar em empresa terceirizada na escola Sesi em Nova Odessa. Salário R$ 1.765,00 + 20% de insalubridade + VA R$ 144,00 + VR R$ 20,75 por dia trabalhado + Prêmio R$ 300,00 se não houver faltas. (1 vaga)

MAQUINISTA DE EQUIPAMENTO – Bobcat e retroescavadeira. (1 vaga)

MEIO OFICIAL COZINHEIRO PCD – Ambos os sexos. Vaga exclusiva para pessoas com deficiência. Salário R$ 2.000,29 + Vale alimentação + Refeição no local ou VR + Plano de saúde + Plano odontológico + Assessoria Jurídica + Cartão farmácia + Seguro de vida + Auxílio funeral + Auxílio óculos + Kit maternidade + Cursos de formação 100% gratuito + Kit escolar + Clube de desconto + Campanhas motivacionais. (1 vaga)

MEIO OFICIAL COZINHEIRO – Vaga preferencialmente feminina. Salário R$ 2.000,29 + Vale alimentação R$ 250,60 + Refeição no local + Plano de saúde + Plano odontológico. Horário das 13:40 às 22h de segunda a sábado. (1 vaga)

MESTRE DE OBRA – Com experiência. (1 vaga)

OPERADOR DE BOBCAT – Ensino Fundamental completo. Experiência e curso na área. (1 vaga)

OPERADOR CNC “C” – Possuir cursos correlatos a área metalúrgica. Para às cidades de Sumaré, Nova Odessa, Americana ou SBO. (2 vagas)

OPERADOR DE EXPEDIÇÃO – Ensino Médio completo, disponibilidade de horário. Não é necessário experiência na área. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA – Com experiência. (1 vaga)

OPERADOR DE MÁQUINA II – Ambos os sexos. Não necessita experiência. (2 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA CORTE E DOBRA – Experiência na função. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. (2 vagas)

OPERADOR DE MÁQUINA DE EMBALAGEM – Ensino Fundamental completo e interesse em trabalhar na área de tecelagem. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (4 vagas)

OPERADOR DE MATERIAIS (ALMOXARIFADO) – Ensino Médio completo, experiências com rotinas de logística/almoxarifado, CNH B, curso certificado de operador de empilhadeira será um diferencial. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (1 vaga)

OPERADOR DE PONTE ROLANTE – Experiência na função. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. (2 vagas)

OPERADOR DE TINGIMENTO – Possuir experiência em máquinas têxteis e com operação e manuseio de máquinas. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica + PLR. (2 vagas)

PEDREIRO DE ACABAMENTO – Experiência na função. Residir em Nova Odessa ou Sumaré. (2 vagas)

PORTEIRO DE OBRA – Vaga masculina. (2 vagas)

PRODUÇÃO – Ensino Fundamental completo e interesse em trabalhar na área de produção, carga e descarga. De segunda a sexta das 7h às 17h. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Convênio farmácia + Seguro de vida + + Refeição no local + VA R$ 345,60. (4 vagas)

RECEPCIONISTA – Experiência em atendimento ao público, ser organizada e responsável. De segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h. (1 vaga)

RECEPCIONISTA II – Masculino. Disponibilidade de horário. Experiência em informática. (1 vaga)

RECEPCIONISTA III – Ensino Médio completo, de 28 a 38 anos. Ensino médio completo. Experiência na função e conhecimento em informática. De segunda a quinta das 9h às 19h e sexta das 9h às 18h. (1 vaga)

RECEPCIONISTA HORISTA – Ensino Médio completo, de 28 a 38 anos. Experiência na função e conhecimento em informática. Sábado, domingo e feriado das 9h às 18h. (1 vaga)

TECELÃO – Ambos os sexos. Experiência anterior no ramo de tecelagem e como tecelão. Conhecimento em tear de tecido plano. Disponibilidade de horários. De segunda a sexta das 13:40 às 22:05 e sábado das 11:30 às 17:45. Benefícios: Convênio médico e odontológico + Refeição no local + Fretado + Cesta básica. (2 vagas)

TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE PRODUÇÃO “C” – Possuir cursos correlatos a área metalúrgica. Para às cidades de Sumaré, Nova Odessa, Americana ou SBO. (1 vaga)

VIGIA NOTURNA – Homens de 40 a 58 anos. Experiência na função. De segunda a sexta das 19h às 7h e sábados e domingos das 18h às 19h. Escala 12×36. (2 vagas)

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado