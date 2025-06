127 e 220 Volts: as diferenças entre as tensões elétricas

Equipamentos elétricos e eletrônicos funcionam nas tensões 127 V ou 220 V: quando se faz um projeto elétrico, é necessário averiguar as especificações da localidade onde se está construindo ou reformando para saber qual a voltagem elétrica disponibilizada pela empresa responsável pelo fornecimento.

Essa informação é de extrema importância, uma vez que no Brasil não existe um padrão e essa variação pode acontecer mesmo entre municípios pertencentes a uma mesma unidade Federativa.

Segundo Nelson Volyk, gerente de Engenharia de Produto da Sil Fios e Cabos Elétricos, a distinção surgiu desde o início do processo de instalação das redes elétricas no país, entre os séculos XIX e XX. “Oriundas de diversos partes do mundo, várias companhias vieram para o Brasil e, nesse momento, não tínhamos um padrão estipulado por aqui”, relata. Dados da ABRADEE (Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica) mostram que os Estados das regiões Sudeste, Norte e parte do Centro-Oeste utilizam a tensão 127 V, enquanto o Sul e alguns Estados do Nordeste utilizam 220 V.

O que muda de uma voltagem para a outra?

Quando um fabricante elabora um produto elétrico, parte-se do princípio de que a sua alimentação acontecerá por meio de uma pilha ou tomada – nesse caso, também pode ser bivolt, como a maioria dos produtos atuais, mas para produtos de maior consumo elétrico, geralmente são 127 V ou 220 V. O gasto elétrico de um produto não tem relação com a sua tensão elétrica. Isto significa que dois produtos de mesma potência elétrica podem ser fabricados para serem ligados em tensões diferentes e o que define o consumo é justamente a potência do produto, independentemente de ser 127 V ou 220 V. Vale ressaltar que a tarifa mensal não é impactada pela tensão e muitos erram ao considerar que os aparelhos de 220 V são os vilões. “A potência (em Watts) e o tempo de uso do equipamento são os fatores que influenciam o consumo de energia elétrica“, detalha o gerente da Sil. Ele também faz a ressalva para que um produto 127 V não seja ligado em uma tomada 220 V. “Por não ser elaborado para trabalhar com uma tensão mais elevada, é fato que o equipamento queimará. Pensando em uma situação inversa, não haverá danos, mas seu funcionamento não será o esperado”, orienta Nelson. Atualmente, produtos com menor consumo são fabricados para serem ligados em qualquer tomada, ou seja, ele reconhece a tensão que foi conectado. Estes produtos bivolts permitem o funcionamento em qualquer uma das tensões, sem comprometer o funcionamento, eliminam a preocupação de usuários que se movimentam de uma cidade para outra e não sabem se o seu aparelho está adequado para funcionar na voltagem disponível. “O sistema presente em notebooks, e carregadores de celular são casos clássicos de bivolts”, detalha o especialista.

Instalação das tensões de 127 e 220 V No Brasil, a Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão (NBR 5410) estabelece como padrão as seguintes cores: – Azul-claro para condutores neutros; – Verde ou verde/amarelo para condutores de proteção, também conhecido como terra. As demais cores possuem uso livre e só não podem ser utilizadas como neutro e terra.

A diferença de cor é essencial em uma instalação elétrica. Para uma tomada de 127 V, o profissional manuseará um condutor com isolação azul-claro, saindo do barramento neutro do quadro de distribuição e um condutor fase (de qualquer cor, exceto azul-claro e verde ou verde/amarelo) saindo do disjuntor. Para o condutor terra, o profissional usará o cabo da cor verde ou verde/amarelo. Já as tomadas de 220 V utilizam dois condutores fase saindo de um disjuntor bipolar e o condutor terra na cor verde ou verde/amarelo. Como vimos acima, as cores das fases são livres, não sendo permitido o azul-claro e verde ou verde/amarelo. Em algumas regiões do Brasil, é possível encontrar a tomada de 220 V formada por um condutor fase e um neutro. No portfólio da Sil Fios e Cabos Elétricos, os mais empregados nos projetos de instalação são o Cabo FlexSil 750V, com isolação em PVC e reconhecido por sua excelente flexibilidade e facilidade para a instalação, e o Cabo Flexível Silnax 0,6/1kV HEPR 90⁰C, que apresenta uma capacidade de corrente elétrica superior com relação aos cabos isolados em PVC. A decisão entre os dois produtos acontece de acordo com as especificidades do circuito e a localização. “O Flexsil 750V é recomendado para instalações protegidas, como por exemplo em eletroduto, enquanto o Silnax tem uma aplicação mais ampla, onde além da utilização em eletroduto, pode ser utilizado em bandejas e leitos“, explica o gerente especialista da empresa.

Como identificar se uma tensão é 127 V ou 220 V?

De acordo com o especialista da Sil Fios e Cabos e Elétricos, caso não se conheça a tensão, a medição ser aferida nas tomadas por meio do multímetro na escala de tensão ou, de maneira mais popular, com o chaveiro de teste de tensão. Como o consumidor pode ter a certeza sobre as instalações seguras nas duas tensões? Seja para uma nova instalação ou um reparo ou complemento na instalação existente, a Sil sempre recomenda a contratação de um profissional especializado para o exercício da função. Ainda assim, caso o consumidor queira, por conta própria, fazer alguma intervenção na instalação, a empresa esclarece que a norma técnica NBR 5410 solicita que os condutores estejam desenergizados, de maneira que não haja risco de choque elétrico ou curto-circuito.

O que acontece se o equipamento eletrônico for ligado na tensão errada?

Como cada aparelho é produzido para trabalhar em uma tensão nominal – exceto aqueles com sistema bivolt –, a conexão incorreta de um equipamento 127 V na tensão 220 V acarretará na queima do equipamento. Se a situação for inversa, um equipamento 220 V ligado em 127 V não queimará, porém não funcionará adequadamente ou ligará.