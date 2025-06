Santa Bárbara d’Oeste será palco de uma noite especial dedicada à música coral neste sábado (14), às 19h30, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”. O 12º Encontro de Corais promete encantar o público com um repertório diverso e apresentações de grupos convidados de destaque. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos a partir das 18h30 na bilheteria da casa de espetáculos.

Além do anfitrião Coral Municipal Vozes Bárbaras, participarão do encontro os corais CORDA – Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, Madrigal Maestro Antônio Fraga, de Jaguariúna, e Coral Com Soantes, de Santa Cruz das Palmeiras.

Com repertório diversificado, os coros participantes interpretarão obras da Música Popular Brasileira – com composições de artistas como Dominguinhos, Milton Nascimento e Tom Jobim –, spirituals afro-americanos, músicas eruditas de Heitor Villa-Lobos e até sucessos da música pop.

Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Coral Municipal Vozes Bárbaras, o encontro tem como objetivo difundir a música coral, proporcionando a troca de experiências entre coros, além de incentivar e conscientizar o público presente e comunidade local sobre importâncias culturais, educativas, sociais e de bem-estar que a prática do canto coral proporciona.

Sobre os corais

Coral Municipal Vozes Bárbaras – Com mais de 30 anos de história e atualmente regido por Eduardo Lustosa, o grupo barbarense é formado por cerca de 40 integrantes. Com repertório amplo e foco em técnica vocal, o coral atua como espaço de formação musical e já participou de diversos eventos e gravações, além da tradicional Cantata de Natal da cidade. [@coralvozesbarbaras]

CORDA – Coral de Americana – Fundado em 1983, é mantido pela Secretaria de Cultura de Americana. Com 42 anos de trajetória, já se apresentou ao lado de orquestras e bandas e participou de diversas ações culturais. Hoje está sob a regência de Ana Paula Rotger.

Madrigal Maestro Antônio Fraga – Antigo Coral Municipal de Jaguariúna, conquistou reconhecimento nacional com apresentações em diversos estados. Em 2020, passou a homenagear seu fundador, Antônio Fraga, no nome oficial do grupo. É regido por Luiz Carlos Custódio Junior. [@madrigal.marestrofraga]

Coral Com Soantes – Criado em 2022 dentro do Projeto Escola Viva, é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Santa Cruz das Palmeiras com apoio da Confraria do Samba. Seu repertório é voltado à MPB, com foco na expressão vocal. [@coral_com_soantes]

Serviço:

12º Encontro de Corais de Santa Bárbara d’Oeste

Sábado (14), às 19h30

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita | Retirada de ingressos a partir das 18h30 na bilheteria do teatro

Classificação: Livre

