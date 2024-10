Com 1,5 mil votos e não eleito, prof Crivelaro fala ao NM

Depois de receber 1.478 votos e ser o nome mais votado do PT em Santa Bárbara d’Oeste, o professor Rodrigo Crivelaro ‘bateu na trave’ e saiu como 1o suplente da campeã de votos Esther Moraes (PV) para o próximo mandato.

Leia + sobre política regional

Nossa campanha foi construída de forma coletiva. Iniciamos com o Núcleo do PT da Zona Leste que conta com lideranças de diversos movimentos sociais, e que apontou a necessidade de renovação dos quadros do partido e deste próprio grupo na cidade.

Ao longo do processo, fomos recebendo adesão de lideranças da cidade toda. As propostas foram elaboradas com base no que ouvimos nas ruas durante a pré-campanha e eu acredito que tivemos essa votação expressiva, com votos nos quatro cantos da cidade, porque o nosso foco sempre foi identificar e atender aos anseios da população.

Feliz com os votos

Fiquei muito feliz por cada um dos 1478 votos de confiança recebidos pelos barbarenses nesta primeira vez como candidato a vereador, sendo o 13º mais votado da cidade, chegando a ter mais votos que sete dos vereadores eleitos.

Creio que nossa votação representa uma parte dos barbarenses que não estão satisfeitos com a Câmara Municipal atual, com a falta de pessoas que façam uma oposição propositiva de esquerda nos momentos que são necessários, o que não ocorre hoje e, provavelmente, não ocorrerá nos próximos quatro anos.

Continuaremos nossa luta, junto aos movimentos sociais e nas ruas, pela renovação das lideranças partidárias, em busca de jovens que topem o desafio de renovação, por uma cidade que seja, de fato, para todos e todas, que seja mais justa, participativa e democrática.