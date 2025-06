15ª Conferência Municipal de Assistência Social em Americana

Com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Americana será realizada nos dias 24 e 25 de junho (terça e quarta-feira), no Campus Maria Auxiliadora do Unisal. O evento é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e outras instituições. As inscrições devem ser feitas por meio do banner do evento no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância do tema e da participação popular na construção de políticas públicas. “A discussão do tema vai seguir cinco eixos norteadores sobre a universalização do Sistema Único de Assistência Social. A abordagem é importante para que possamos aprimorar o trabalho já desenvolvido no município e implementar as políticas públicas de atendimento à população”, reforçou.

A presidente do CMAS, Mariana Zimermann, também ressaltou a relevância do evento. “A cada dois anos nos reunimos, enquanto município, para falar dos avanços da assistência social e, este ano, o tema é 20 anos do SUAS, um sistema relativamente novo com muitas questões a serem avaliadas. Americana tem se destacado na política de assistência, e a Conferência é importante para tratarmos do tema, ouvir a população para a apresentação de propostas e sugestões, num processo de construção entre município, governos estadual e federal para o alinhamento e aperfeiçoamento das diretrizes.”

Os temas dos eixos serão:

• Acesso integral com equidade e respeito às diversidades;

• Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional;

• Integração de benefícios e serviços socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e inclusão social no SUAS;

• Gestão democrática, informação no SUAS e comunicação transparente: fortalecendo a participação social;

• Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS.

Programação da Conferência:

24/06 (terça-feira)

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura oficial e composição da mesa

9h – Aprovação do regimento interno

9h30 – Apresentação dos resultados das pré-conferências

10h – Apresentação “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência no Município de Americana” – Beatriz Betoli Bezerra, diretora de Assistência Social e Direitos Humanos

11h30 – Mesa de perguntas

25/06 (quarta-feira)

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura

8h40 – Palestra magna – Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho

9h40 – Discussão nos eixos temáticos

11h30 – Lanche

12h30 – Plenária de propostas dos eixos temáticos

14h30 – Apresentação dos resultados das moções

15h – Eleição dos(as) delegados(as) para a Conferência Estadual

16h – Encerramento dos trabalhos

