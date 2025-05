1a dama da um tapa na cara de Macron

Brasil é o 4° país que mais envia turistas para os EUA em 2025

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os Estados Unidos continuam sendo um dos principais destinos favoritos entre os brasileiros. No primeiro trimestre deste ano (janeiro a março), o país registrou a entrada de 478.535 turistas do Brasil, o que representa um aumento de 4,89% em relação ao mesmo período em 2024. Os dados são de um levantamento feito pela Viva América, assessoria de serviços imigratórios para quem quer estudar, trabalhar ou morar nos Estados Unidos, com base em informações oficiais do Escritório Nacional de Viagem e Turismo dos EUA (NTTO, na sigla em inglês).

Os números mostram que o Brasil ocupa a 4° posição entre os países que mais enviam turistas aos EUA, ficando atrás apenas do México (2,8 milhões), Canadá (2,6 milhões) e Reino Unido (799.262).

Embora acima do Brasil no ranking, o Canadá teve uma queda expressiva de 46,62% em comparação ao mesmo período em 2024. Esse declínio pode ser explicado por falas recentes do atual presidente americano, Donald Trump, sobre uma possível anexação do território canadense pelos EUA.

“Embora seja cedo para afirmar, as últimas declarações do presidente Donald Trump sobre uma possível anexação do Canadá como um 51º estado e até a imposição de tarifas comerciais podem ter desestimulado viagens para os EUA. É um fator a ser acompanhado durante os próximos meses”, diz Rodrigo Costa, CEO da Viva América.

Apesar do crescimento no fluxo de turistas brasileiros no primeiro trimestre deste ano, o número total de visitantes internacionais registrou uma queda de 20,88% em relação ao mesmo período de 2024, passando de 15,9 milhões para 12,6 milhões de viajantes.

O estudo adotou o conceito de visitante turístico proposto pela Organização Mundial do Turismo (OMT), que caracteriza esse viajante como alguém que se desloca para fora do seu país, permanecendo por no mínimo uma noite e por um período inferior a um ano, com fins pessoais que não envolvam trabalhar no destino visitado.

Número recorde pós-pandemia

Vale destacar que essa quantidade de brasileiros que foram para os EUA durante os três primeiros meses de 2025 é a maior em cinco anos. O recorde anterior foi atingido no primeiro trimestre de 2019, período pré-pandemia, com 557.808 viajantes.

“Ainda não alcançamos o pico de 2019, mas o crescimento reflete a retomada da confiança do viajante e mostra que a indústria está aquecida. Para os próximos meses, teremos a realização do Mundial de Clubes da FIFA, que tem potencial para intensificar ainda mais o fluxo de turistas do Brasil para os EUA”, explica o CEO da Viva América, destacando que a estabilidade do dólar neste ano também pode contribuir para um fluxo maior de visitantes.

Aeroportos americanos que mais recebem turistas brasileiros

O levantamento realizado pela Viva América mostra ainda que a maior parte dos brasileiros (22%) entrou nos EUA pelo aeroporto de Miami em 2025, totalizando 105.294 turistas nacionais. A capital da Flórida é seguida por Orlando (81.151), Nova York (34.433), Fort Lauderdale (26.621) e Atlanta (16.331).

“Como se trata apenas da intenção inicial, não significa que o turista vai ficar apenas naquela localidade. Ele pode, por exemplo, ter Miami como primeira parada ou ponto de entrada no país, mas, dependendo do roteiro programado, ir depois para um outro destino”, esclarece Costa.

Ainda de acordo com os números da Viva América, o fluxo de passageiros entre Brasil e EUA no último ano totalizou 1,9 milhão de turistas, uma queda de 53,66% comparado com 2023, que finalizou com 4,1 milhões de viajantes.

Os Estados mais visitados por brasileiros em 2025

A Viva América também levantou os dados dos estados americanos mais visitados até o momento por brasileiros. Flórida lidera o ranking recebendo a maior parte dos turistas (200.064), o que representa um aumento de 5,7% em relação ao mesmo período de 2024. Em seguida aparecem Nova York (34.048) e Califórnia (18.686).

“A preferência de turistas brasileiros pela Flórida reforça o estado como um destino consolidado, graças a atrativos como Miami, parques temáticos e a facilidade de conexões aéreas. Nova York e Califórnia, embora em volumes menores, mantêm seu apelo como destinos popularmente conhecidos, especialmente para viagens de luxo, compras e experiências culturais., observa o CEO da Viva América.

Países que mais enviaram turistas aos EUA (jan-março 2025)

1 – México: 2,8 milhões (-21,21% sobre o 1º tri de 2024)

2 – Canadá: 2,6 milhões (-46,62%)

3 – Reino Unido: 799.262 (-2,55%)

4 – Brasil: 478.535 (+4,89%)

5 – Japão: 451.299 (+ 4,04%)

6 – Índia: 441.045 (-0,68%)

7 – China: 405.706 (+ 8,71%)

8 – Coreia do Sul: 377.644 (-12,65%)

9 – Alemanha: 330.618 (-16,45%)

10 – França: 320.009 (-5,94%)

Veja notícias internacional e turismo