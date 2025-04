Quem não gosta de apreciar um bom café da manhã? Ainda mais aqueles de hotéis, cafeterias e padarias gourmet, não é mesmo? Então, agora os amantes do bom e velho café da manhã já têm um bom motivo para acordar cedo: a chegada da 1ª edição do Breakfast Weekend de 26 de abril a 25 de maio. Com opções completas e valores de R$39,90 a R$89,90, o festival oferece descontos que chegam a mais de 30% nos hotéis, cafeterias e boulangeries participantes, que oferecem cafés da manhã no sistema buffet ou de combos.

Com o objetivo de promover experiências gastronômicas diferenciadas em estabelecimentos selecionados, o Breakfast Weekend atua com preços promocionais em quatro faixas distintas: R$39,90, R$49,90, R$59,90 e R$89,90.

Como spoiler da edição, já estão confirmadas as participações de estabelecimentos como Alvear, Mercure Campinas, Sterna Café Beaumont e Ibis Jundiaí Shopping. A lista completa será divulgada no site oficial do festival no dia 24 de abril.

Sabores do Brasil

Com o tema “Sabores do Brasil”, o público irá embarcar em viagens gastronômicas únicas, já que o festival incentiva os estabelecimentos participantes a oferecer pratos típicos e inovadores de diversas regiões do país. “A ideia é apresentar um verdadeiro panorama da culinária nacional”, explica Carlos Galvão, um dos idealizadores do festival.

Horários flexíveis e experiências exclusivas

O Breakfast Weekend também se destaca pela flexibilidade de horários. Além das opções de café da manhã no início do dia, muitas casas estendem seus horários de funcionamento, permitindo que o público também aproveite o festival ao longo de todo o dia.

Além disso, os estabelecimentos têm liberdade para criar menus personalizados de acordo com sua especialidade. Isso garante uma experiência única em cada local, com opções variadas para todos os gostos.

Expansão: São Paulo, Curitiba e Campinas

A realização simultânea do Breakfast Weekend em três cidades diferentes amplia ainda mais o alcance do evento. Segundo Galvão, “a expansão para novas praças reflete a consolidação da iniciativa, que em cada edição apresenta novos estabelecimentos, promove experiências gastronômicas diferenciadas e celebra a cultura do café da manhã no país”.

Patrocínio oficial: Queensberry e Helloo

Nas edições programadas, o Breakfast Weekend conta com o patrocínio da Queensberry, líder da categoria de geleias há 14 anos. Com isso, o público terá a oportunidade de apreciar a qualidade e a versatilidade do produto, de acordo com sua preferência e em receitas criadas especialmente para o evento.

Nas três cidades, o festival também recebe o patrocínio da Helloo, uma das maiores empresas de mídia OOH do país, garantindo ampla divulgação para o evento. E o sistema de reservas é oferecido pela DGuests.

Além dos patrocinadores, diversas entidades oficiais e associações voltadas ao turismo e à hotelaria apoiam a iniciativa em suas respectivas localidades.

Serviço:

Breakfast Weekend

Cidades: São Paulo, Curitiba e Campinas e região

Período: de 26 de abril a 25 de maio, de segunda a sexta, sábados, domingos e feriados.

Valores: R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 59,90 e R$ 89,90

Mais informações: www.breakfastweekend.com.br e @breakfastweekend

E-mail para contato: [email protected]

Estabelecimentos participantes: A lista estará disponível no site em 24 de abril.