Evento neste sábado (13), das 10h às 14h, promove serviços grátis voltado a pets e ações sociais na Vila Belvedere

O Shopping dos Animais, em Americana, realiza neste sábado, dia 13, o 1º Evento de Natal Solidário, uma ação voltada à solidariedade, ao bem-estar animal e à integração das famílias. A programação acontece das 10h às 14h, no espaço localizado na Avenida Paschoal Ardito, nº 1379, Vila Belvedere.

Durante o evento, serão oferecidos serviços gratuitos para cães e gatos, como aplicação de microchip e vacinação antirrábica, além de uma feira de adoção, com cães e gatinhos à espera de um novo lar.

A iniciativa também contará com atividades recreativas para as crianças, incluindo sorvete, pintura fácil e distribuição de bexigas, garantindo uma manhã especial para toda a família — inclusive para os pets.

Organização

Como gesto solidário, a organização estará arrecadando 1 litro de leite ou 1 litro de água, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O 1º Natal Solidário é realizado com o apoio de diversos parceiros, entre eles Shopping dos Animais, Cadeia para Maus-Tratos, ONG Meu Abrigo, Patas que Curam, Academia XPRIME e INTERACT.

A entrada é gratuita, e a organização convida a população a participar, levar os pets, as crianças e contribuir com a campanha solidária.