Mais 1.100 crianças atendidas pela Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Nova Odessa com idades entre 6 e 10 anos passaram neste começo de ano letivo por avaliação antropométrica e nutricional. O projeto é desenvolvido há anos através de parceria entre o Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”) da Prefeitura e o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana). O procedimento incluiu a medição de peso e altura para cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e análise das curvas de crescimento infantil.

Entre fevereiro e março, os estagiários promoveram a avaliação dos alunos das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Prefeito Simão Welsh e Professor José Mário Morais, no Jardim Santa Rita 2, Professora Alzira Ferreira Delegá e Professora Maria Cecília Borriero Milani, no Green Village, Paulo Azenha, na Vila Azenha, e Professor Agildo Silva Borges, no Jardim Santa Luiza.

Sob a orientação das nutricionistas Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico, o levantamento foi conduzido pelos estagiários Rangel A. Juvêncio, Renan Remonte, Taynara Fabiani Orlandi, Milena Machado Oliveira, Nathália Caetano da Silva e Yasmim Nathalia de Souza. Os alunos são supervisionados pela professora Joseane Nobre.

O objetivo do projeto é monitorar periodicamente o desenvolvimento nutricional dos alunos e identificar possíveis casos de desnutrição ou obesidade. Os casos que necessitaram de atenção são encaminhados à doutora Juliana Pissaia Savitsky, responsável pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura, para a para análise e posterior intervenção.

“O projeto visa garantir um acompanhamento contínuo da saúde nutricional das crianças, além de proporcionar aos estudantes de Nutrição a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos no curso”, destacou Juliana.

1/4 estão com sobrepeso ou obesos

E o resultado dessa primeira avaliação do ano ligou um alerta vermelho, pois 25% dos alunos das seis escolas em que foram realizadas as avaliações antropométricas apresentaram alteração na curva, com parte entrando em sobrepeso e parte já está dentro da curva de obesidade.

“Com base nos resultados, novas ações serão desenvolvidas junto aos alunos, incluindo os pais, que em breve serão informados, a unidade escolar e o encaminhamento para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro onde fica a escola”, acrescentou Juliana.

Segundo ela, “é importante que pais e corpo docente tenham acesso a essas informações, pois a obesidade faz parte do rol de DCNTs (Doenças Crônicas Não-Transmissíveis) e, se não for tratada, pode evoluir para diabetes tipo 2, dislipidemias, doenças do coração, pressão alta, compunção alimentar e outras”. “É algo muito sério, pois estamos falando do futuro da saúde das nossas crianças”, destacou a doutora em Nutrição.

A parceria entre a Merenda Escolar da Prefeitura e a Nutrição da FAM continua em 2025. Entre as atividades previstas para este ano, estão oficinas culinárias, o Projeto “De onde vem”, que detalha a origem dos alimentos (como leite, carnes e ovos), palestras sobre alimentação saudável, teatros e outras atividades lúdicas, como cartazes, folders e vídeos interativos. “Todas as atividades e ações dessa parceria reforçam o compromisso do Município com a saúde e o bem-estar das crianças”, finalizou a profissional.