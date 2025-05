O vereador Fernando da Farmácia (PSD) visitou nesta sexta-feira (9) um ponto de descarte irregular localizado no cruzamento das ruas dos Bem-Te-Vis e das Margaridas, na região da Cidade Jardim, com o objetivo de vistoriar possíveis focos do mosquito da dengue existentes no município.

O parlamentar informou que, após constatar o descarte irregular, irá cobrar providências do poder público para a regularização do local. Fernando destacou que, além da prefeitura executar a limpeza desses pontos, é importante que a população se conscientize e não descarte lixo e entulho de forma irregular – atitude que contribui para a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

“Nossa prioridade é proteger a saúde da população. O descarte irregular de lixo contribui diretamente para a proliferação do mosquito da dengue, colocando vidas em risco. Estamos fiscalizando e cobrando soluções imediatas, mas também é fundamental que cada cidadão faça a sua parte. Combater a dengue é uma responsabilidade de todos”, comentou Fernando.