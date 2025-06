A 37ª Festa do Peão de Americana retoma sua programação musical e esportiva neste segundo fim de semana, de 13 a 15 de junho, no Parque de Eventos CCA, com uma sequência de atrações que unem música de qualidade, competições tradicionais do rodeio e ações solidárias que consolidam o evento como referência nacional.

O presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana, Beto Lahr, destaca a importância da festa para a cidade e para a região. “A Festa do Peão de Americana se tornou referência nacional não só pela estrutura e pelos shows, mas também por ações como o Desafio do Bem, que mostram o impacto social que o evento tem na vida das pessoas”, disse.

A programação recomeça na sexta-feira (13), reunindo três grandes nomes: Ana Castela, um dos principais destaques da nova geração do sertanejo; Murilo Huff, que imprime sua identidade com um repertório romântico e emotivo; e Edson & Hudson, donos de um estilo inconfundível que mescla sertanejo, rock e uma performance explosiva no palco. Com mais de 30 anos de carreira, a dupla é referência por sua versatilidade musical e pela habilidade de unir tradição e inovação. Sucessos como “Galera Coração”, “Foi Deus” e “Azul” prometem emocionar o público em uma das apresentações mais esperadas da noite.

No sábado (14), Americana sinaliza previsão de sold out. A dupla Jorge & Mateus se apresenta pela 16ª vez consecutiva no evento. A marca histórica também será a despedida temporária dos palcos antes da pausa na carreira já anunciada. A noite também conta com o astro Luan Santana, o jovem talento Sami Rico e a nova turnê, e Clayton & Romário, que estreiam em Americana.

O encerramento da programação musical do fim de semana acontece no domingo (15), com o tradicional Domingo da Família São Vicente, que une solidariedade e diversão. A dupla César Menotti & Fabiano, reconhecida como uma das pioneiras do sertanejo universitário no país, sobe ao palco ao lado de Guilherme & Santiago, que animam o público com sucessos como “Coração de Papel” e “Festa na Roça”.

Desafio do Bem

A tradicional ação beneficente Desafio do Bem acontece neste final de semana e promete emocionar o público. O momento reúne solidariedade e entretenimento, com a renda revertida para o prol do Hospital de Amor (Barretos). A iniciativa é um dos pilares sociais da Festa do Peão de Americana e reforça o compromisso do evento com a comunidade.

Competição e tradição

Americana também celebra a 10ª edição da parceria com a Copa Rozeta Cutiano, que traz mais uma etapa da competição entre os dias 13 e 15 de junho. Com 48 competidores na disputa, a etapa de Americana é um dos momentos mais importantes do calendário nacional, reunindo tanto atletas experientes quanto jovens promessas como o líder do ranking, Luiz Henrique Calejuri.

Outro destaque é o PBR Iron Cowboy Americana 2025, uma das provas mais desafiadoras da Professional Bull Riders, com R$150 mil em premiação. Alan de Souza, atual campeão, e nomes como Riquelme dos Santos e Gustavo Luiz da Silva prometem fortes disputas para conquistar o título de “Cowboy de Ferro”.

O Circuito RAM ANTT, principal campeonato brasileiro de Três Tambores, também terá sua 12ª etapa na festa, com competições nas categorias Feminino e Mirim. Cerca de 130 competidoras disputarão as fases finais entre os dias 13 e 15 de junho, com nomes como a líder do ranking nacional, Yasmin Rissi, e a campeã da edição anterior, Keila Mendonça.