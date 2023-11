3ª Edição do “Americana conta sua história: em fatos e prosas” será lançada em dezembro

Mais uma vez a cidade de Americana tem sua história resgatada através de documentário em longa-metragem que reúne imagens, relatos e depoimentos a partir do olhar de seus munícipes, antigos moradores e historiadores. O “Americana conta sua história: em fatos e prosa” lançará sua terceira edição em dezembro, abordando a temática Industrialização do município.

Com produção assinada pela Gil Produções e direção geral de Carlos Sant’Anna, a obra traz a mesma linha narrativa adotada nas duas edições anteriores. Em 2013, o tema abordado foi sobre o bairro de Carioba, imigração e o sentimento das pessoas pela cidade. Já em 2015, a edição relembrou áureos tempos da educação no município, destacando os principais colégios e escolas da cidade.

O prestígio e o trabalho contados pelos verdadeiros protagonistas

Nesta terceira edição, é narrado o surgimento da indústria em Americana com foco especial no segmento têxtil, do qual proporcionou ao município o título de “Princesa Tecelã”, visto que Americana foi destaque nacional no nicho pela quantidade de tecelagens e qualidade dos seus produtos atendendo o mercado nacional e internacional.

Iniciando pela fase de Carioba, o documentário reúne depoimentos de ex-funcionários, familiares de industriais e faccionistas que trabalhavam para as indústrias. São pessoas que vivenciaram e contribuíram para a construção da história americanense.

A obra contém informações que remontam desde do início da indústria, sua expansão, momentos de crises, transformações, FIDAM (Feira Industrial de Americana), chegada de indústrias de outros segmentos e visão de futuro da indústria local. É ilustrada por fatos curiosos a partir de relatos e materiais de acervos de americanenses da “gema” ou de coração. Neste período inúmeras pessoas foram atraídas para Americana pelas ofertas de emprego no setor industrial, famílias migraram para o município vindo de diversas partes do Estado e outras regiões do Brasil.

O documentário está com lançamento previsto para 14 de dezembro no Teatro Municipal de Americana, com classificação livre e entrada franca para toda comunidade.

Mais informações serão divulgadas pela produção.

O “Americana conta sua História” é um projeto subsidiado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e contempla cinco edições com temáticas diferentes que resgatam e preservam a memória do município de Americana.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP