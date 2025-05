Dez cervejarias, dez bandas e uma área gastronômica com dez estabelecimentos esperam o público da 3ª edição da Rota Cervejeira de Americana, que começa nesta sexta-feira (23), a partir das 17h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O evento é um dos mais aguardados do ano e acontece também no sábado (24) e domingo (25), a partir do meio-dia, com uma programação recheada de cervejas artesanais, gastronomia, música e atrações culturais. A entrada é solidária, com doação de sabonete líquido infantil para o Fundo Social de Solidariedade.

Organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), o evento tem produção da Bokme Produções!, apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver, além de patrocínio da AVT Incorporadora, que aderiu à categoria Bronze dentro do Programa Conexão Cultura, lançado para impulsionar o calendário de eventos da cidade.

A edição de 2024, realizada em dois dias, atraiu 18 mil pessoas ao CCL e, para 2025, a expectativa é de superar esta marca, como declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. “A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi se desdobrou para organizar uma festa bonita, em ambiente sadio e familiar, com segurança, conforto e opções gastronômicas para todos os gostos”, disse.

O público encontrará no CCL mais de 60 cervejas de diversos estilos, incluindo opções sem álcool e uma cerveja artesanal criada pelas cervejarias locais para celebrar os 150 anos da cidade. Serão dez cervejarias artesanais presentes, sendo quatro de Americana: Kalango Cervejaria, Seven Hands, Marés Cervejaria Artesanal e HopBeer. Completam a lista Barossa, St. Kitts, Gravetos, Maali, Tábuas e Seo Carneiro, representando as cidades de Campinas, Valinhos e Holambra.

A praça de alimentação tem confirmada a participação dos estabelecimentos Buenos Burguer, Brasa Burguer, Poko Loko Pastel, Buenos Dog, Leprechaud Pub Irlanda, Padaria Dona Vitória, Pasconitta Churros e Açaí, Viva Churrasco, Pizza Perucchi, Torresmo Gravetos, Fernando Crepe Suíço e Cadê meu Shake?.

Dez bandas de rock, blues e pop rock, além do DJ Vinny Blanco, se apresentam em um palco profissional, com telão de LED e iluminação de última geração, em três dias de festa. O evento também terá área kids com brinquedos para as crianças e a presença de artesãos da Feira Ameriart, com a exposição de artesanato local.

Programação musical completa

Dia 23, sexta-feira, das 17h às 22h

18h – Banda S.A.

20h – Banda Edhem

Dia 24, sábado, das 12h às 22h

14h – Banda Louisiana Soul

16h – Banda Gramophone

18h – Banda Uppercut

20h – Reloaded Metallica Cover

Dia 25, domingo, das 12h às 22h

13h – Belize e Bermudas

15h – Paulo Gazela Blues e Banda

17h – Folgatos Rockabilly

19h – Artéria Rock

SERVIÇO

3ª Rota Cervejeira de Americana

Datas: 23, 24 e 25 de maio de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL) – Av. Brasil, 1.293, Jardim São Paulo

Entrada solidária: 1 sabonete líquido infantil