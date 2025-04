A 3ª Rota Cervejeira de Americana, um dos eventos mais aguardados do ano e que já faz parte do Calendário Oficial do município, traz para o Centro de Cultura e Lazer (CCL), nos dias 23, 24 e 25 de maio, dez cervejarias artesanais, além de nove bandas e uma praça de alimentação repleta de opções, promovendo uma experiência completa que combina gastronomia, cultura, música e entretenimento.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com o apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver.

No ano passado, a segunda edição do evento levou 18 mil pessoas ao CCL, que em 2025 está recebendo melhorias para a ampliação da área de eventos, como pavimentação, instalação de iluminação de LED e construção de novas escadas.

“O Rota Cervejeira é um importante impulsionador do turismo regional e da gastronomia de Americana e se consolidou como um dos eventos de maior sucesso de nossa cidade. O lazer e a cultura também são importantes para a população e mais uma vez vamos realizar essa bonita festa que fomenta o comércio local e a geração de empregos, trazendo alegria e vida para nossa cidade”, diz o prefeito em exercício, Odir Demarchi.

Dez cervejarias participam da terceira edição do evento, sendo quatro fabricantes de Americana: Kalango Cervejaria, Cervejaria Seven Hands, Marés Cervejaria Artesanal e HopBeer, além de Barossa (Campinas), St. Kitts (Campinas), Gravetos (Valinhos), Maali (Campinas), Tábuas (Campinas) e Seo Carneiro (Holambra).

Praça de alimentação

O evento oferece ainda uma praça de alimentação com opções variadas como hambúrguer, pastel, cachorro-quente, lanches e doces. Já estão confirmados os seguintes estabelecimentos: Buenos e Brasa Burguer, Poco Loco Pastel, Buenos Dob, Leprechaud Pub Irlanda, Padaria Dona Vitória, Pasconitta Churros e Açaí, Cassius Sanduíche e Espeto, Fernando Crepe e Shake Ana.

Nove bandas cover de rock, blues, pop rock e um DJ vão se apresentar em um palco profissional, equipado com telão de LED e iluminação de última geração. Entre as atrações já confirmadas, estão os shows das bandas UpperCut e Artéria Rock.

“Estamos preparando uma programação musical perfeita para acompanhar as opções gastronômicas do 3º Rota Cervejeira. O público pode esperar muita música de qualidade nos três dias de apresentações”, garante o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O 3º Rota Cervejeira ainda conta com área kids com brinquedos para as crianças e exposição de produtos de artesãos de Americana com a Feira Ameriart, além de promover arrecadação de alimentos destinados ao Fundo Social de Solidariedade. O CCL está localizado na Avenida Brasil, 1.293 – Jardim São Paulo.

Confira a programação já confirmada:

23/05 (sexta-feira) – 17h às 22h

18h – Bruno Pietro e Banda

20h – Banda Edhen

24/05 (sábado) – 12h às 22h

14h – Banda Louisiana Soul

16h – Banda Gramophone

18h – Banda Uppercut

20h – Frantic Metallica Cover

25/05 (domingo) – 12h às 21h

14h – Paulo Gazela Blues e Banda

16h – Folgatos Rockabilly

18h – Artéria Rock