Futuro do Trabalho: 4 dicas para quem deseja se preparar para carreiras de tecnologia

O mercado de tecnologia terá muita demanda por profissionais nos próximos anos, de acordo com dados do Google for Startups, que mostram que até 2025 o Brasil sofrerá um déficit de 530 mil especialistas no setor. Com a alta disponibilidade de vagas e poucos talentos qualificados, essa pode ser uma oportunidade para aqueles que desejam se preparar para a carreira.

No entanto, para mudar ou até mesmo se inserir no segmento, os profissionais precisam se atentar aos detalhes. “O mais importante para alguém que está começando e busca conquistar um destaque é ser proativo e disposto neste momento de inserção”, comenta Vitória Christo, Head de People & Culture da ilegra, empresa global de estratégia, inovação e tecnologia.

Pensando nisso, a especialista elencou quatro dicas para quem quer se preparar para iniciar a carreira em tecnologia. Confira:

1- Aprendizado Contínuo

“Busque aprendizado contínuo e trabalhe no desenvolvimento das suas soft skills. Um erro comum no momento de entrada no mercado é subestimar a relevância dessas habilidades. Hoje em dia já não basta somente um bom conhecimento técnico, se ele não vem acompanhado de soft skills que complementam o seu perfil”, afirma a executiva.

Além disso, participe de comunidades e eventos para construir seu networking e se fazer presente. “Estude, adquira noções de programação e fique atento às tecnologias emergentes para se manter relevante. Por fim, mantenha-se aberto e flexível para as mudanças, a única certeza que temos é que elas acontecerão”.

2- Mantenha-se atualizado

O mundo em que estamos inseridos tem se apresentado extremamente dinâmico e exigente e com o setor de tecnologia não é diferente. “Busque consumir conteúdos relevantes e de pessoas que são referência para a sua área de atuação, participe de comunidades que gerem e fomentem trocas de experiências e conhecimento e se mantenha aberto e curioso a tudo que é novo”, diz.

3- Pesquise sobre as diferentes áreas de atuação

O setor de tecnologia no Brasil possui uma demanda crescente por especialistas em diversas áreas. Algumas se sobressaem e, por isso, é interessante investir na sua capacitação em:

Inteligência Artificial (IA) e machine learning: um setor que está em franca expansão e investimentos crescentes;

Cibersegurança: não é novidade que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a sua segurança e a demanda por especialistas cresce a cada dia;

Dados: é grande a busca por cientistas que consigam interpretar grandes volumes de informações e auxiliar na tomada de decisões estratégicas;

Cloud computing: a migração de serviços para a nuvem exige profissionais bem capacitados em plataformas como AWS, Azure e Google Cloud;

Blockchain e criptomoedas: diante do avanço das tecnologias descentralizadas, existe uma alta demanda por pessoas que entendam e sejam capazes de desenvolver e gerenciar soluções baseadas nesses setores.

4- Invista no desenvolvimento de soft skills

“Um profissional com um bom arsenal de soft skills com certeza está na frente de outros”, comenta. Algumas são de extrema importância como:

Comunicação: a pessoa que possui uma boa habilidade e clareza na sua comunicação tem ouro em suas mãos. Seja claro, direto e persuasivo na hora de expressar suas ideias e opiniões;

Adaptabilidade: entenda que a única certeza do mercado de tecnologia é que as coisas irão mudar o tempo todo. O especialista que está aberto e flexível para receber as mudanças está em vantagem;

Gestão do tempo: um bom executivo precisa conseguir fazer a gestão do próprio tempo, buscando uma maior eficiência e produtividade ao seu dia a dia;

Inteligência emocional: é essencial para os desafios que se apresentam no dia a dia, além de ajudar a lidar com a pressão natural deste mundo em constante mudanças.

