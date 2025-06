A quarta edição da Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) foi realizada neste sábado (31), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), em uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo.

O evento reforçou a importância das ações sustentáveis, da educação ambiental e da agricultura urbana como práticas essenciais para o presente e o futuro da cidade.

Com 60 expositores, atrações culturais e a premiação do concurso “Água, Biodiversidade e Clima”, a FEAMA proporcionou um espaço de interação entre poder público, comunidade escolar e organizações sociais voltadas à preservação ambiental. O encerramento ficou por conta do show da Banda Bicho de Pé, que embalou o público no ritmo do melhor do forró.

“Parabéns aos organizadores e parceiros da FEAMA, expositores, escolas premiadas no concurso ambiental, aos profissionais da educação que acreditaram e incentivaram este projeto. Nossas crianças são o elo com o futuro e terão a responsabilidade de cuidar do nosso planeta. O meio ambiente pede socorro e estamos aqui para poder intermediar essas ações. Parabéns a todos que ajudam e trabalham para a preservação do meio ambiente”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou que a edição deste ano contou com o maior número de parcerias, escolas e ações desde a criação da feira. Para ele, a iniciativa se consolidou como uma referência local em meio ambiente e sustentabilidade.

Elogio à Feira Ambiental

“No dia 5 de junho, vamos celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data que precisa ser lembrada todos os dias. A FEAMA veio para deixar este exemplo de força e união para a preservação da natureza e do planeta para toda a população. Reunimos no CCL um público participativo e engajado nas causas ambientais”, afirmou Fábio.

A articulação entre as secretarias também foi enfatizada pelo secretário de Cultura e Turismo, Vinícius Ghizini. “Nosso prefeito Chico Sardelli é o grande responsável por essa união de forças entre as secretarias para realizar um evento do porte da FEAMA. Parabenizo a todos envolvidos no trabalho, a comunidade escolar da rede municipal e estadual. A educação ambiental é um tema do cotidiano nas escolas. As crianças nos ensinam quando aprendem a cuidar do meio ambiente”, disse Ghizini.

O vereador Lucas Leoncine parabenizou a Prefeitura pela realização do evento ambiental. “Acompanhamos todo o trabalho realizado pela Prefeitura para a realização da FEAMA e parabenizamos a todos pelo empenho e dedicação para tornar este evento uma referência na questão ambiental na cidade e região”, enfatizou.

A abertura do evento também contou com as presenças dos vereadores Renan de Angelo, Gutão do Lanche, Jacira Chávare, Roberta Lima, Jean Mizzoni, Levi Rossi e Leco Soares; da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, dos secretários Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) e Eduardo Flores (Administração);

dos diretores de Meio Ambiente Antonio Donizetti de Paula (Unidade de Praças e Jardins), Cícero de Jesus (Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos) João Carlos Tancredi (Unidade de Parque Ecológico) e Kátia Birke (Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura); dos secretários adjuntos de Meio Ambiente, Thiago Martins, Neto Franzatto e Carlos Zappia; da assessora institucional de Meio Ambiente, Andréa Gonçalves; do coordenador da Defesa Civil, João Miletta; do diretor da Faculdade de Americana (FAM), Gustavo Azzolini; e do vice-prefeito de Santa Bárbara d’ Oeste, Felipe Sanches.

O evento teve produção da Bokme! Produções e patrocínio da Suzano, por meio da categoria Parceiro do Programa Conexão Cultura.

