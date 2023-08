4 tendências do setor tech para o fim de 2023

O avanço do mundo tech impacta cada vez mais a rotina da sociedade como um todo. O ano de 2023 chegou e com ele tecnologias estabelecidas, como Inteligência Artificial e Big Data permanecem como protagonistas, tendo maior uso e novas formas de explorações por parte das empresas.

De acordo com a estimativa do IDC Brasil, o investimento em tecnologia no ano passado superou os R$75 bilhões, fator que evidencia o tamanho da importância que o setor tem ganhado ao longo dos anos para o país.

“O investimento em tecnologia é hoje uma obrigação de toda empresa que queira crescer e se destacar no mercado. O caminho também passa por executar de maneira efetiva tendências que se apresentaram e continuam relevantes”, explica Nimrod Riftin, CEO global da Belago Technologies.

Todo este avanço, porém, também impõe novos desafios à segurança cibernética, com o crescimento do número de ataques virtuais que têm como objetivo a invasão dos sistemas de empresas e o vazamento de seus dados, sendo uma área que tem recebido maior atenção em 2023.

LEIA TAMBÉM: Em reunião, Chico defende extensão do Trem Intercidades até Americana

Abaixo, confira as perspectivas e tendências para o mercado de tecnologia até o fim deste ano:

Big Data, Cloud e IA ainda ditam o setor

Mesmo com diversas possibilidades existentes no uso de tecnologias do Big Data, Cloud Computing e Inteligência Artificial, o campo a ser explorado ainda se mostra muito promissor para o restante de 2023.

A partir deste conjunto, a criação de novos softwares e hardwares tem sido impulsionada nos últimos anos e fazem com que estas tecnologias permaneçam como protagonistas do setor.

Desenvolvimento de software desponta como área preferida por empresas

A aceleração digital transformou o modo como as empresas enxergam a tecnologia. Com a necessidade de ter programas responsivos que atendam o usuário final, as marcas passaram a focar na procura por profissionais especializados na questão.

Com a preocupação na usabilidade para os usuários se tornando evidente, o desenvolvimento mobile também passou a ser ponto chave desta equação para as empresas, já que o país possui hoje mais celulares que habitantes, segundo o IBGE. Diante desta perspectiva, profissionais da área de desenvolvimento de software continuam muito requisitados pelo mercado.

Segurança cibernética permanece no radar

A preocupação com a segurança cibernética promete ser um dos pontos focais de diversas empresas para o próximo ano. Segundo o relatório “Cybersecurity – Thematic Research” da GlobalData, empresa de análise e consultoria de dados, os gastos globais com segurança cibernética devem alcançar US$198 bilhões até 2025.

“A segurança digital é um item essencial tanto para a rotina do usuário comum, quanto para as empresas de pequeno, médio e grande porte que estão constantemente recebendo dados de clientes”, comenta Nimrod.

Profissionais são mais procurados para indústria tech, mas lacuna permanece

Uma das grandes preocupações atuais é a falta de profissionais na área tech, mesmo com o aumento da procura por parte das empresas. De acordo com dados do Observatório Nacional da Indústria, o país precisa de 77 mil profissionais técnicos para atuar nas oportunidades de base industrial.

“Existe uma grande preocupação quanto à falta de profissionais de tecnologia no Brasil, que pode impactar tanto em um âmbito geral, como nas questões de automação industrial e indústria 4.0, que ainda tende a crescer nos próximos anos”, finaliza o CEO.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP