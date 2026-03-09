DAE inaugura novo reservatório de água do Parque Gramado nesta terça-feira

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana inaugura, nesta terça-feira (10), o novo reservatório de água do Parque Gramado, que já está em operação, reforçando o abastecimento na região.

A entrega ocorre após a conclusão de todas as etapas técnicas necessárias para a implantação do sistema, incluindo limpeza interna do reservatório, testes de estanqueidade, desinfecção, testes de bombeamento e a análise operacional da rede de abastecimento. Com a finalização desses procedimentos e a conclusão dos testes da rede, o sistema passou a operar de forma plena.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, a entrada em funcionamento do novo reservatório representa um avanço importante para o sistema de abastecimento da cidade. “Concluímos todas as etapas técnicas necessárias, incluindo os testes operacionais do sistema, o que nos permite entregar o reservatório já em funcionamento. Essa é uma obra estruturante que amplia a capacidade de reservação e traz mais segurança e estabilidade ao abastecimento dessa região da cidade”, destacou.

Na primeira fase, o novo reservatório vai atender moradores do Parque Gramado e parte do Parque da Liberdade.

Posteriormente, ainda neste primeiro semestre de 2026, será executada uma subadutora de água tratada derivando do Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16) até a Rua João Luiz Mazer, no cruzamento com a Rua Adelino Ferreira Campos, no Jardim das Orquídeas. A nova tubulação terá 1.415 metros de extensão, em PVC 350 milímetros, e permitirá a ampliação do atendimento para os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade (total) e Jardim da Balsa, atualmente abastecidos pelo Centro de Reservação CR-8, no São Roque.

Com capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água, o Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16) integra o conjunto de investimentos estruturantes do DAE para ampliar a reservação e aprimorar o abastecimento em Americana, seguindo o mesmo padrão dos centros implantados nos bairros Jardim Ipiranga (CR-5), Cidade Jardim (CR-6) e Vila Santa Catarina (CR-3).