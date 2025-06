A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (13) as entidades habilitadas para compor a Praça de Alimentação da 4ª edição do Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina. O evento acontece nos dias 19 e 20 de julho, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com entrada gratuita.

Ao todo, seis entidades sociais foram selecionadas por meio do Chamamento Público para o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos. São elas: Serviço de Assistência Social Meimei (S.A.S), Associação Vinde a Luz, Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Associação Assistencial para Melhoria de Vida – AMEV e Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM.

A Secretaria de Cultura e Turismo, segundo o edital, tem autonomia na análise e decisão de seleção quanto à inscrição apresentada, inclusive para inabilitá-la quando não atendidos os requisitos mínimos exigidos, sendo realizadas convocações por e-mail, reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e disposição do evento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected]

