5 apps que fazem diferença nas viagens para os Estados Unidos

Toda viagem envolve uma série de providências práticas que podem ser facilitadas com a ajuda de ferramentas online. Da comparação de preços à compra de chips virtuais para não ficar sem internet ao chegar a um país, são muitas as opções disponíveis para baixar nas lojas de aplicativos*. Por isso, fizemos esta curadoria com foco nas viagens para os Estados Unidos.

Não vamos nos concentrar em ferramentas úteis para providenciar o visto americano para brasileiros ou as passagens para os EUA. Esta seleção vai além da praticidade e pode tornar a sua experiência de viagem ainda mais interessante. Confira os apps recomendados a seguir.

Waymo One

Que tal dar uma volta em um carro sem motorista? Você pode experimentar essa novidade se o seu roteiro de viagem pelos Estados Unidos incluir cidades como São Francisco, Los Angeles e Phoenix. Basta baixar o app Waymo One para solicitar seu carro autônomo como você faria com qualquer outro aplicativo de mobilidade. Quando o veículo chega, todas as interações são feitas pelo celular.

E aqui vai uma dica bônus para seus deslocamentos com motoristas de aplicativo: baixe também o aplicativo Lyft, que só está disponível só nos EUA e Canadá. O app é similar ao Uber, mas se torna um concorrente regional de peso porque as duas empresas se esforçam para oferecer melhores preços e garantir a disponibilidade para transporte de passageiros nos horários de alta demanda.

Amtrack

Com a possibilidade de circular durante o percurso e até dormir em uma cabine de luxo, fazer um trajeto de trem pode tornar a sua experiência de viagem ainda mais interessante. O app da Amtrack facilita a pesquisa de itinerários e a compra de passagens pelo celular. Veja alguns exemplos:

● Saindo de Nova York, você pode ir de trem para Washington, fazer um bate-volta para a Filadélfia (a cerca de 150 km) ou ir direto para Boston.

● A rota ferroviária Coast Starlight é uma das mais famosas dos EUA e conecta Los Angeles a Seatle, cruzando paisagens deslumbrantes. Um trecho mais curto desse itinerário passa pela região dos vinhedos até chegar a São Francisco, uma das cidades mais icônicas da Califórnia.

● Para explorar um destino que está entre as novas tendências de viagem, você pode pegar o Pacific Surfline para ir de trem de LA para Santa Bárbara.

A Amtrack é uma empresa de transportes ferroviários que interliga a maior parte dos Estados Unidos e faz conexões para o Canadá.

Tock

Nos Estados Unidos, é comum ter que reservar uma mesa para jantar e até para conseguir entrar ou se sentar junto ao balcão de alguns estabelecimentos. O Tock é um app inovador para fazer reservas online em restaurantes, bares e diferentes tipos de experiências gastronômicas — de cursos rápidos com degustação a entrega de cestas de piquenique.

O aplicativo mais tradicional nesse segmento é o Open Table, mas o Tock vem atraindo uma clientela jovem e antenada pela diversidade de opções, além das ofertas exclusivas, dicas de harmonização e receitas. Seja qual for o seu perfil, fazer reservas ainda é a melhor maneira de evitar filas para comer e beber com tranquilidade nos lugares mais badalados dos EUA.

SeatGeek

Assim como acontece com as reservas de restaurantes, é bom garantir o seu assento nas atrações mais concorridas nos Estados Unidos: shows, eventos esportivos, peças de teatro, filmes etc. E no SeatGeek, você pode conferir a disponibilidade e os preços dos ingressos online, além de outras informações práticas como horários de exibição, mapa de assentos e resenhas.

Se estiver em Nova York, por exemplo, você pode usar o app para comprar online os ingressos dos musicais em cartaz ou escolher um filme para assistir no Village East Cinema — que ocupa o 3º lugar no ranking da revista TimeOut com as 50 mais belas salas de cinemas do mundo.

VRBO

Para quem pretende passar mais tempo em uma só cidade ou montar uma “base” para explorar uma região dos EUA, vale a pena optar pela hospedagem por temporada. Essa é a especialidade do app VRBO, que concentra mais de 78% dos seus clientes no país e pode ser uma ótima alternativa ao AirBnb.

Além disso, o app se diferencia por se concentrar mais na locação de propriedades inteiras do que em quartos ou espaços em residências ocupadas. São mais de 2 milhões de propriedades para aluguel de curto prazo: casas, apartamentos, sítios, chalés e lugares diferenciados para você se hospedar em suas viagens para os Estados Unidos — incluindo seus acompanhantes.

*Nota da edição: todos os aplicativos citados nesta reportagem estão disponíveis para download em dispositivos iOS e Android.

______________

Fonte: vistoamericanosimples.com.br