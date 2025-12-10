5 dicas práticas de maquiagem para brilhar nas festas de fim de ano

O período de confraternizações inspira produções iluminadas, que valorizam cada momento sem exigir longas horas de preparação. Para ajudar quem busca maquiagem prática com efeito leve e acabamento moderno, a maquiadora Rô Freire do Pelle Capelli, reúne truques simples que transformam o visual. A proposta é facilitar as escolhas e garantir resultados incríveis mesmo em rotinas corridas.

“Eu sempre valorizo técnicas acessíveis que realmente mudam o acabamento. Produtos inteligentes facilitam combinações, e permitem criar efeitos leves ou marcantes conforme o momento. A ideia é simplificar etapas usando texturas versáteis, que deixam tudo mais bonito sem complicar a rotina. Pequenos ajustes fazem enorme diferença no resultado” afirma a maquiadora.

1. Invista em produtos multifuncionais para otimizar o nécessaire – Paletas e itens cremosos multifuncionais trazem muita praticidade, pois funcionam como sombra, blush e até como batom. Eles ajudam a criar harmonia instantânea, permitindo variar a intensidade apenas modulando a quantidade de camadas aplicada. É ideal para viagens, eventos corridos e produções de última hora mantendo a beleza equilibrada com mínima quantidade de produtos.

2. Use lápis esfumado para definir o olhar rapidamente – Traçar uma linha rente aos cílios com um lápis macio preto ou marrom, e esfumar com pincel pequeno ou cotonete cria profundidade ao olhar. Essa técnica combinada a um toque de iluminador no centro da pálpebra, ganha leveza e o brilho suave funciona tanto em encontros informais quanto em festas noturnas.

3. Experimente máscara marrom e fuja do tradicional – Os tons de marrom seguem em alta, nos cílios ajudam a abrir o olhar sem pesar a expressão. Ela dá definição elegante preservando suavidade e combina com qualquer cor de sombras. Também funciona muito bem em fotos e gravações garantindo, acabamento natural que permanece bonito durante toda a celebração.

4. Aposte em looks monocromáticos – Aplicar o mesmo tom nas maçãs, nos olhos e lábios deixa o visual moderno e fresco. Além de agilizar etapas cria coerência imediata entre os elementos do rosto. A ideia é brincar com as texturas, combinando acabamentos cremosos, brilhosos e matificados. O resultado final destaca um brilho suave perfeito para ambientes quentes ou festas ao ar livre.

5. Lip combo para lábios definidos e confortáveis – Contorno leve combinado com gloss transparente ou tonalizado dá volume visual sem exagero. É uma solução rápida que combina com qualquer estilo escolhido para a celebração. Além disso, mantém uma sensação confortável durante horas, sendo ideal para eventos prolongados que marcam o fim do ano.

