A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada recentemente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), revela que 29,1% das famílias brasileiras têm alguma conta em atraso, segundo levantamento de abril deste ano.

Já o percentual de famílias endividadas chega a 77,6%, avançando pelo terceiro mês consecutivo.

Para quem se enquadra neste perfil, reunimos cinco dicas para ajudar a quitar as dívidas e limpar o nome.

1- A primeira delas é listar quais são as dívidas e quais os juros de cada uma, para começar a quitar aquelas com as maiores taxas.

2- A próxima dica é organizar o orçamento para saber o quanto se ganha e o quanto se gasta com as contas essenciais. Tudo o que ficar fora dessa lista pode ser cortado ou reduzido com mais facilidade.

3- Outra dica é definir uma meta de economia mensal. Isso inclui, por exemplo, diminuir a quantidade de vezes que se pede comida por aplicativo durante o mês.

4- Para quem faz compras por impulso, a dica mais valiosa é: pense antes de comprar. Respirar fundo e analisar se aquele gasto é realmente necessário pode ajudar a manter as contas em dia.

Venda de processo trabalhista

5- Já a venda de processo trabalhista é uma alternativa que vai ajudar a quitar as dívidas mais rapidamente. Quem tem um processo em andamento pode vender a ação judicial e utilizar esse recurso para colocar a vida financeira em ordem. A cessão de crédito judicial é um procedimento totalmente legal, previsto pelo artigo 286 do Código Civil. O que muita gente não sabe é que o procedimento é simples, rápido e seguro. Em vez de ver as dívidas crescerem enquanto aguarda por um processo durante anos, sem sequer saber se realmente irá receber o recurso, é possível vender o processo e utilizar o valor para encerrar o ciclo de dívidas.

Quem já aderiu a esta última opção tem usado o dinheiro para organizar a vida financeira, cuidar da saúde e até para investir no próprio negócio, por exemplo. “É uma alternativa para o brasileiro que não quer ou não pode esperar. É gratificante receber os depoimentos de pessoas que receberam seu dinheiro de maneira antecipada e puderam quitar suas dívidas e realizar seus sonhos”, Herbert Camilo, CEO da Anttecipe.com, empresa que atua no ramo de antecipação de crédito judicial.

A empresa compra os créditos judiciais das pessoas que estão processando, na Justiça do Trabalho, empresas financeiramente sólidas, de médio e grande porte. A ação precisa ter sentença ganha em segunda instância e cada caso é analisado pela Anttecipe.com, que pode pagar até 80% do valor líquido a que o reclamante tem direito no processo, em até 24 horas após a assinatura do contrato. A negociação da venda do processo trabalhista é 100% online.

Além da demora, muitos brasileiros nestas condições enfrentam outros entraves que podem surgir após anos de disputa judicial, como a falência das empresas processadas, por exemplo, o que impediria o trabalhador de receber seu dinheiro. Ao vender sua ação trabalhista, ele recebe o valor da negociação e fica isento desse risco.

“Temos muita experiência na compra de processos trabalhistas e isto tem ajudado centenas de brasileiros, com uma negociação transparente e rápida. O pagamento é feito à vista e cai na conta da pessoa, sem a necessidade de nenhum tipo de taxa para iniciarmos os procedimentos”, explica o CEO.

Quem se decide pela venda do processo trabalhista pode quitar as dívidas mais facilmente, ou ainda, aproveitar para realizar seus sonhos a curto prazo, como viajar, comprar um imóvel próprio ou um carro, agilizando a realização de projetos pessoais.

Sobre a Anttecipe. com

A Anttecipe.com é uma empresa que compra processos trabalhistas (crédito judicial), precatórios e concede empréstimo com processo trabalhista como garantia. É formada por profissionais que atuam há mais de 20 anos no mercado e reúnem expertise nas áreas financeira, operacional, jurídica, customer experience, e-commerce e marketing.

A empresa já atendeu mais de 4.000 clientes e negociou mais de R$ 180 milhões negociados em créditos judiciais.

