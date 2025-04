Ter seu time aposentando o número de sua camisa é uma das maiores honrarias que um jogador de basquete da NBA pode receber. A aposentadoria da camisa reconhece que, em memória à excelência da pessoa que originalmente usou o número, nenhum outro membro daquele time está autorizado a fazê-lo.

Vários times da NBA homenagearam seus representantes aposentando seus números ao longo dos anos. Agora há vários jogadores competindo pelo anel da NBA, e eles, sem dúvida, terão suas camisas exibidas acima das cabeças dos fãs nas arenas onde proporcionaram muitos momentos memoráveis. Embora existam mais desses jogadores, podemos citar cinco aqui.

Foto: LeBron James, LA Lakers, 2024-25 (captura de tela youtube.com/@ChazNBA)

Uma franquia da NBA pode reconhecer o desempenho excepcional de um jogador quando ele estava jogando por eles de várias maneiras. O mais popular, no entanto, envolve a aposentadoria de um grande número da franquia.

As camisas com os nomes e números dos melhores jogadores da história do time são a primeira coisa que você notará quando entrar em qualquer salão da NBA e olhar para as vigas. Ela desperta orgulho e relembra uma época em que aqueles ícones representavam com honra aquela cidade e aquele time. A decisão do Golden State Warriors de aposentar a camisa 9 de Andre Iguodala é o exemplo mais recente disso.

Possíveis aposentadorias de camisas são bastante previsíveis, apesar do fato de que elas quase sempre ocorrem após o término da carreira do jogador. Vamos examinar alguns jogadores que estão atualmente ativos na temporada 2024-25 e que, sem dúvida, terão suas camisas aposentadas em um futuro (próximo) por pelo menos um time pelo qual competiram.

Chris Paul (Los Angeles Clippers)

Desde que entrou na liga em 2005, poucos jogadores conseguiram motivar seus companheiros de equipe tanto quanto Chris Paul. É por isso que ele é considerado um dos melhores armadores da história da NBA.

“CP3” melhorou cada time em que atuou. Mas comandar o ataque do Los Angeles Clippers durante a era “Lob City” é sua época mais infame. Paul, junto com Blake Griffin e DeAndre Jordan, fez do time californiano um dos mais atraentes da NBA.

O cara de Wake Forest foi 12 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA (quatro vezes Primeiro Time e cinco Segundo Time, e duas vezes Terceiro Time) e sete vezes All-Defensive First Team durante suas seis temporadas no time “menos popular” de Los Angeles (2011-2017). Paul, que atualmente joga pelos Spurs, tem uma boa chance de ser o primeiro jogador na história dos Clippers a ter sua camisa aposentada.

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Nikola Jokić vem subindo rapidamente na hierarquia do basquete desde que estreou pelo Denver Nuggets em 2015. Após dois títulos consecutivos de MVP em 2021 e 2022, além do do ano anterior, o grandalhão sérvio já adicionou o campeonato da NBA em 2023 como o objetivo final ao seu currículo já impressionante. Ele tem pouco mais a provar e ainda tem muito tempo de carreira pela frente.

O “Coringa” pode já ser o melhor jogador da história do Denver Nuggets aos 30 anos, o que não é nada para um pivô. Além de liderar o time ao seu primeiro campeonato, ele demonstrou suas habilidades completas com performances lendárias, como se suas conquistas individuais não fossem suficientes. Além disso, o astro sérvio já foi selecionado para sete times All-Star e seis times All-NBA.

A ideia de que os Nuggets ainda podem aposentar o número 15 de Jokić em memória de Carmelo Anthony é uma observação intrigante. Ele se juntaria ao número 30 dos Blazers e ao número 15 dos Knicks como a terceira franquia da NBA a ter o mesmo número aposentado duas vezes.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Giannis Antetokounmpo está longe de terminar, e sua insaciável vontade de vencer o levou ao estrelato. Se não fosse por Kareem Abdul-Jabbar, o jovem grego não anunciado já seria considerado o maior Buck da história.

Embora seu currículo seja impressionante, suas realizações mais notáveis podem ser incalculáveis: o jogador que ele se tornou. Ainda parece irreal ver como seu corpo mudou ao longo de sua carreira, então talvez seu estoque de energia não fosse tão alto. Além disso, o prêmio de Jogador que Mais Evoluiu em 2017 foi insuficiente para explicar como aquele garoto esbelto de 2013 se tornou uma força tão carismática que as pessoas agora se referem a ele como o “Greek Freak”.

Depois de ganhar dois prêmios de MVP (2019 e 2020), Antetokounmpo finalmente levou os Bucks ao seu primeiro campeonato em 50 anos. Mesmo tendo acabado de entrar na casa dos 30, ele já é o líder de pontos da franquia e está sempre reafirmando seu desejo de vencer tudo novamente. Depois de garantir seu lugar entre os maiores jogadores de Milwaukee, Antetokounmpo está prestes a se tornar um dos maiores da NBA.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Sem dúvida, o time com mais camisas potencialmente aposentadas entre os jogadores ativos é o Warriors. A combinação de Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson e Kevin Durant criou uma dinastia na Conferência Oeste e elevou o time da Califórnia a uma das maiores organizações da NBA.

Mas Curry é a única pessoa que pode ser o protagonista desta história. Ele se tornou um daqueles atletas que, quando vestem uma camisa diferente, são simplesmente impensáveis. Steph não foi um grande sucesso quando chegou ao Golden State, mas gradualmente melhorou suas habilidades para se tornar o melhor arremessador da história da NBA. Curry é reconhecido por ter transformado o jogo ao encorajar equipes e jogadores de todos os níveis de habilidade a usar o arremesso de três pontos com mais frequência. Além disso, ele provou ser o melhor “Warrior” de todos os tempos.

A reputação de Curry vai além de uma organização específica, apesar do fato de ele nunca ter jogado por outro time — ele é o Warrior desde 2009. Ele se tornou um dos rostos da liga, principalmente ao lado de LeBron James, e simboliza uma nova era no basquete. Seus quatro anéis, dois prêmios de MVP (incluindo o único da história concedido sem votação), 11 seleções para o All-Star Game, 10 seleções para o All-NBA e inúmeros outros recordes são apenas alguns exemplos de quão brilhante ele é.

LeBron James (Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers)

Os únicos jogadores que tiveram suas camisas aposentadas por três times diferentes foram Wilt Chamberlain e Pete Maravich. Depois que LeBron James decidir que é hora de “pendurar as chuteiras”, isso provavelmente mudará. Talvez ele ainda tenha tempo para acrescentar mais coisas a essa lista, dado seu desejo de jogar na NBA com seu filho mais velho, Bronny, mesmo que tenha sido apenas uma curta temporada por enquanto. Vamos aproveitar o que já temos nesse ínterim. Para começar, 21 vezes All-Star, 20 vezes All-NBA, cinco vezes NBA All-Defensive First Team…

O “King James” é um atleta famoso que talvez seja um dos maiores jogadores de basquete que já pisou em quadra. Sua longevidade jogando no maior nível possível na maior plataforma esportiva é algo que outros esportes só podem invejar. Ele foi um dos principais jogadores da NBA durante a maior parte de sua carreira, que já dura mais de 20 anos. O fato de James ter conquistado um campeonato com cada um dos três clubes (quatro títulos no total) em que jogou — com quase uma década separando o primeiro e o último — é prova disso. Agora, quando James colocou Luka Dončić em seu time, as chances dos Lakers de ganhar o campeonato, novamente depois de cinco anos, melhoraram rapidamente nos melhores sites de apostas de basquete, tornando-os o segundo maior favorito, atrás apenas dos Celtics. Os Lakers eram os favoritos ao título número seis na pré-temporada.

Em relação ao Cleveland Cavaliers, uma camisa aposentada pode não ser suficiente. James e o segundo maior jogador que eles já tiveram estão a distâncias incompreensíveis. Enquanto James foi o personagem principal em seus dois títulos, Dwyane Wade provavelmente está mais alto no ranking dos fãs dos maiores jogadores de Miami. Sua época elevou o Heat a um novo patamar. Embora existam muitos jogadores da NBA que vestiram a camisa roxa e dourada, o campeonato de James e o recorde de pontuação devem garantir seu lugar no time dos Lakers, se sua carreira por si só não for suficiente para lhe render a aposentadoria de sua camisa. A principal questão em Los Angeles agora é se ele deve aposentar o número 23 ou o número 6.