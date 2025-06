5 tradições italianas que conquistaram os brasileiros

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Brasil é lar de uma das maiores comunidades italianas fora da Itália, com mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros. A chegada dos imigrantes italianos em terras brasileiras no final do século XIX e início do século XX trouxe uma rica herança cultural que se integra profundamente à nossa sociedade.

Como um país rico em história e cultura, há 150 anos a Itália vem deixando um legado profundo e duradouro no Brasil. A influência italiana é visível nas mais diversas esferas e em tradições familiares que continuam sendo passadas de geração em geração, ajudando a formar a identidade de muitos brasileiros.

“Essa herança continua viva e reforça o orgulho de muitos brasileiros de terem suas raízes italianas”, diz Renata Bueno, ex-parlamentar italiana, advogada e presidente do Instituto Cidadania Italiana. Confira a seguir cinco tradições italianas que conquistaram os brasileiros.

Arte, arquitetura e música

A Itália é o berço de um dos movimentos artísticos mais importantes da história: o Renascimento. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Botticelli criaram obras que são admiradas até hoje. “A influência renascentista pode ser vista em vários formatos de arte no Brasil, especialmente em museus e galerias que exibem obras inspiradas nesses mestres”, comenta Renata.

A arquitetura italiana também deixou suas marcas no Brasil. Os imigrantes italianos trouxeram consigo o estilo singular de suas regiões, como as casinhas estreitas construídas de pedra ou madeira, típicas do Sul do Brasil.



A música italiana, por sua vez, com sua rica tradição de óperas e canções populares, teve um impacto significativo na cena musical brasileira. Compositores como Verdi, Puccini e Rossini introduziram obras-primas que são regularmente ouvidas em teatros renomados no Brasil. “Além das óperas, canções tradicionais italianas como O Sole Mio e Santa Lucia são populares em eventos culturais. A influência italiana também permeia a música popular brasileira, com ritmos e harmonias que ecoam nas composições locais”, destaca.

“Eventos e festivais culturais italianos no Brasil mantêm viva essa herança musical, promovendo uma profunda conexão cultural entre os dois países, como a Festa de São Vito ou da Nossa Senhora de Achiropita”.

Gastronomia

A gastronomia italiana é uma das mais queridas pelos brasileiros. Muitos pratos têm origem italiana, tais como o gnocchi, o fettuccine, a pizza, a lasanha e muitas outras delícias que se tornaram parte da culinária brasileira.



Além disso, após a imigração passou-se a cultivar verduras e milho no Brasil, usados para produzir fubá nos quintais, tanto para consumo familiar quanto para venda. “O uso de embutidos, como calabresas e mortadelas, também é proveniente dos italianos”, conta Renata.

Religião

O catolicismo, a principal religião na Itália, foi trazido pelos imigrantes italianos e continua sendo predominante na vida de muitos ítalo-brasileiros e da sociedade brasileira em geral. Além disso, a Itália é lar de importantes áreas religiosas, incluindo a Basílica de São Pedro no Vaticano e a Basílica de São João de Latrão em Roma, locais de peregrinação e devoção para muitos fiéis.

Língua

A língua italiana contribuiu significativamente para o vocabulário português no Brasil. Uma das tradições mantidas pelos italianos aqui no Brasil é o famoso “tchau”, que tem origem da palavra “ciao”, utilizada na Itália como uma saudação informal.



Outras palavras de origem italiana são alarme, artesão, banquete, cascata, festim, gazeta, maestro, máfia, panetone, polenta, soneto, trampolim e violino. “O brasileiro utiliza também no seu dia a dia em tom de brincadeira expressões italianas como va bene, mangiamo, mamma mia, felice e tantas outras. E ainda temos o Talian, uma língua reconhecida oficialmente no Brasil, que é muito falada em colônias italianas da região Sul”, explica Renata.

Família

Na tradição italiana, a família é um pilar central que envolve uma vasta rede de parentes. Essa tradição se mantém viva entre os ítalo-brasileiros, que frequentemente se reúnem para grandes almoços familiares repletos de comida e vinho, seja para celebrar uma data comemorativa ou apenas manter o convívio com os familiares.



E são justamente as famílias que passam todas essas tradições italianas de pai para filho, mantendo viva sua herança cultural e garantindo que a cultura da Itália continue a influenciar as novas gerações. “São tradições que fortalecem os laços familiares e a identidade cultural, promovendo um sentimento de pertencimento e de orgulho das raízes italianas”, completa Renata.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP