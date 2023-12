53,8% das dívidas negativadas em agosto foram recuperadas em até 60 dias por consumidores do Sudeste, revela Serasa Experian

De acordo com o Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, 53,8% das contas negativadas em agosto no Sudeste foram regularizadas ou renegociadas por consumidores inadimplentes em até 60 dias após o mês de referência, com destaque para o estado de Minas Gerais (60,3%). Confira abaixo o levantamento completo da região:

No cenário nacional, o percentual foi de 57,6% de pagamentos, o menor de 2023 até agora, e o recorte por setores revelou que “Utilities”, que engloba contas com água, energia e gás, recebeu a maior taxa de pagamentos (63,7%). Veja nos gráficos a seguir a evolução mês a mês e a visão por segmentos:

“Com uma nova fase do Desenrola começando em outubro, os consumidores brasileiros optaram por priorizar itens essenciais, como água, luz e gás, e esperar as novas ofertas de refinanciamento oferecidas pelo programa para colocar outras contas em dia. Com isso, observamos uma diminuição no fluxo de pagamentos durante os meses de setembro e outubro, conforme mostra o indicador”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Ainda segundo ele, a expectativa é de que o programa impulsione as solvências nos próximos meses.

Em relação ao valor desses compromissos financeiros, débitos superiores a R$ 10.000 marcaram o maior percentual de quitações (67,0%), enquanto aqueles entre R$ 2.000 e R$ 10.000 tiveram o menor (50,0%). Confira na tabela abaixo:

Consumidores paranaenses foram destaque na recuperação de crédito

No ranking por Unidades Federativas (UFs) do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian, o Paraná conquistou o primeiro lugar, com 71,8% dos encargos pagos em até 60 dias após a negativação em agosto. Em seguida estavam Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul e Acre nas colocações iniciais. Veja o levantamento completo por estados:

Foco na educação financeira para manter o nome limpo

O caminho para combater a evolução da inadimplência é a educação financeira. Quanto mais cedo o brasileiro tem contato com conhecimentos sobre finanças pessoais, planejamento e controle do seu próprio dinheiro, mais distante ele pode ficar das dívidas. A Serasa possui ofertas de renegociação começando em R$100 com mais de 260 empresas parceiras e oportunidades de parcelamentos em até 72x. Veja como limpar o nome em quatro passos:

Acesse o site do Serasa Limpa Nome, digite o seu CPF e clique em “consultar”. Utilize a mesma senha criada para consultar seu Serasa Score. Se ainda não tiver cadastro, basta clicar em “cadastre-se grátis” e preencher os dados. Confira as suas dívidas e escolha a melhor opção de negociação para o seu bolso. Siga os passos de negociação. Clique em gerar o boleto e realize o pagamento.

Metodologia

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor. Além disso, a série histórica do índice ainda é curta, com dados retroativos desde 2017, dessa forma, não é possível afirmar períodos de sazonalidade, uma vez que seria necessário contar com no mínimo 05 anos de observação para fazer essa análise.

