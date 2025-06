Realizada ao longo da quinta-feira (12) no Auditório do Paço Municipal, a 5ª Conferência Municipal da Cidade definiu uma série de propostas e soluções para um desenvolvimento urbano sustentável, que podem ser aplicadas tanto na própria cidade quanto em qualquer local do país – bem como elegeu sete “delegados” titulares e sete suplentes que vão representar Nova Odessa na etapa estadual, nos próximos dias 27 e 28.

Cerca de 100 pessoas participaram das atividades, a maioria lideranças da Sociedade Civil e integrantes de órgãos do Poder Público – incluindo presidente e diretores de entidades de classe e entidades assistenciais, como AEANO (Associação dos Engenheiros e Arquitetos), Comdema (Conselho Municipal do Meio Ambiente), APAE, Apadano, Acino, Rotary Clube, Coden Ambiental S/A e outros.

O tema deste ano foi “Construindo a Política Municipal integrada com a Política Estadual e Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

Leitinho

De manhã, coube ao prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) fazer a abertura do encontro e falar sobre os desafios de permitir que a cidade cresça e se desenvolva e, ao mesmo tempo, mantenha a qualidade de vida pela qual é reconhecida – e aparece sempre “no topo” de rankings e estudos nacionais sobre o tema.

“Estou muito feliz de estar aqui como prefeito nessa 5ª Conferência. A última foi feita em 2013, então temos muito que debater com todos os segmentos que estão aqui. É muito importante a participação de todos vocês. Porque todos os profissionais que estão aqui são experientes, conhecem Nova Odessa e vão poder opinar, dar sua sugestão sobre o que podemos fazer para que nossa cidade cresça com sustentabilidade e qualidade em todos os eixos, em todas as temáticas propostas. Vocês vão nos ajudar a elaborar propostas de medidas que vão garantir o crescimento sustentável do nosso município”, afirmou o prefeito aos presentes.

Leitinho também reforçou o compromisso de sua gestão com a preservação do Meio Ambiente e a mitigação dos efeitos do aquecimento global dentro do território de Nova Odessa, bem como sobre a segurança hídrica da cidade, através da construção de novos reservatórios de água – começando pela nova Represa Recanto 4, que já conta com área desapropriada e paga, projeto e licenciamento ambiental.

“Falta agora obtermos o financiamento, os recursos (para a construção da nova represa), mas com certeza vamos fazer e dar essa segurança para nossa população, porque temos uma das melhores águas tratadas do Estado de São Paulo e vamos continuar assim. Temos muito orgulho do trabalho de todos os funcionários da Coden Ambiental”, acrescentou.

Oséias e Odair

Também falaram ao público, na abertura, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Oseias Jorge, o secretário de Governo, Odair Dias, o diretor de Habitação do Município e organizador da Conferência, Diego Feitoza, e o secretário municipal de Obras e Planejamento, Gustavo Valente. Os vereadores Marcelo Maíto e Paulinho Bichof tomaram parte nas discussões das propostas.

Já as palestras preparatórias para os debates nos grupos de trabalho e da posterior plenária – quando foram votadas a aprovadas as propostas para o desenvolvimento urbano ordenado da cidade – foram proferidas pelo Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, pelos engenheiros Leonardo Campos e Arlindo Donato dos Santos, pelas biólogas Daniela Fávaro e Graziela Schneider e pelo sociólogo Mateus Tognella, a quem o prefeito também agradeceu nominalmente.

“Fiquei muito feliz com a ampla participação e a qualidade das propostas apresentadas e debatidas hoje. Eu, a Comissão Organizadora e a equipe da Diretoria de Habitação cumprimos a missão. Não é fácil promover uma Conferência com tantos temas relevantes, mas conseguimos elaborar propostas para o município, para os governos Estadual e Federal, e vamos para São Paulo com ótimos representantes. Agradeço a todos que participaram”, completou Diego Feitoza.

