6 experiências imperdíveis no Mês de Junho em São Paulo

Veja notícias internacional e turismo

São Paulo é uma grande metrópole mundial onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo, desde eventos esportivos e culturais até os de tom corporativo.

De acordo com o São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), nos primeiros seis meses de 2024, foram realizados 2.442 eventos na cidade, representando um aumento de 201% em relação ao mesmo período de 2023. Isso resulta em uma média de aproximadamente 407 eventos por mês.

Assim, existem diversas opções de programas para o Dia dos Namorados por toda a cidade. Confira sugestões logo a seguir!

1 – Festa de São João de São Paulo

Una o romantismo do Dia dos Namorados a uma das épocas comemorativas mais queridas do Brasil!

Existem inúmeros arraiás espalhados por toda a capital, mas a Festa de São João de São Paulo no Parque Villa Lobos é um dos destaques da cidade.

Nas barracas de comida, espere por pratos típicos, como arroz-doce, curau, pamonha, canjica, pastel, maçã do amor, quentão, vinho quente e muitas outras delícias.

Para se divertir, não deixe de conferir a quadrilha, os shows de forró, barraquinhas de pescaria, argolas e o touro mecânico.

Com atividades exclusivas para a criançada, esse é um passeio perfeito para toda a família!

Data: todos os finais de semana do dia 7 a 22 de junho

Horário: das 10h até às 21h

Local: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo – SP.

Valor: entrada gratuita

2 – Eventos musicais

Se você e o seu amor não vivem sem música, junho é um prato cheio para amantes de vários gêneros, incluindo rock, blues, pop, sertanejo e MPB.

Veja alguns shows durante o mês que valem à pena conferir:

06 e 07/06 – Só Track Boa Festival 2025 (Neo Química Arena)

07/06 – Roberto Carlos (Espaço Unimed)

07/06 – João Bosco (Teatro Bradesco)

07 e 08/06 – Festival Polifonia: Emo Vive (Audio)

07, 08, 14 e 15/06 – Best of Blues and Rock (Auditório Ibirapuera)

13/06 – Nando Reis (Vibra São Paulo)

13/06 – Festival Country (Villa Country)

14/06 – Roupa Nova (Espaço Unimed)

18/06 – João Carlos Martins e Orquestra Bachiana (Teatro Santander)

27/06 – Tributo a Beatles & Stones em Jazz, com Mark Lambert (Blue Note São Paulo)

28 e 29/06 – Festival Turá 2025 (Parque Ibirapuera)

3 – Peças de teatro e stand-up comedy

Como a maior metrópole do país, a riqueza cultural de São Paulo atrai milhares de apaixonados por arte todos os dias.

Quer fugir do tradicional cinema e investir em peças de teatro e apresentações de comédia para fazer algo diferente no Mês dos Namorados? Confira os principais espetáculos que acontecem em junho na capital paulista:

01 a 08/06 – O Vendedor de Sonhos (Teatro Gazeta)

01 a 15/06 – Agora É Que São Elas (Teatro das Artes)

01 a 29/06 – Meninas Malvadas: O Musical (Teatro Santander)

01/06 a 28/09 – O Que Só Sabemos Juntos (Teatro TUCA/PUC-SP)

04/06 a 06/07 – Wicked: O Musical (Teatro Renault)

05 a 26/06 – Nany People em: Como Salvar um Casamento (Teatro Multiplan MorumbiShopping)

06, 13, 20 e 27 – Fabio Rabin: Ladeira Abaixo (Teatro das Artes)

12 e 26/06 – Marco Luque: É Disso Que Eu Tô Falando (Teatro das Artes)

13 a 16/06 – Chicago: O Musical (Teatro Gamaro)

13/06 a 06/07 – Aluga-se um Namorado (Teatro Multiplan MorumbiShopping)

28/06 a 20/07 – Cinderella: O Clássico Musical (Teatro Multiplan MorumbiShopping)

4 – Megabazar Vila Mariana

O Megabazar Vila Mariana acontece todos os meses desde 2003. Para comemorar 23 anos de história, a edição Inverno dos Namorados 2025 promete muitas surpresas.

O espaço será tomado por dezenas de expositores que venderão roupas masculinas, femininas e infantis, acessórios, artigos para o lar, artesanatos, queijos, vinhos, licores, doces e muito mais. Tudo isso, é claro, com preços especiais.

Também há restaurante self-service e espaço zen com quick massage, reflexologia terapêutica e cartomancia. Vale a pena conferir!

Data: 11 e 12 de junho

Horário: das 10h às 19h

Local: Av. Lins de Vasconcelos, 3352 – Vila Mariana

Valor: entrada gratuita, mas as inscrições devem ser feitas on-line

5 – Passeio para Campos do Jordão no feriado de Corpus Christi

Corpus Christi não é um feriado nacional, mas um ponto facultativo. Assim, muitas pessoas aderem à data para descansar. Esse ano, a data cai em uma quinta-feira, no dia 19.

Isso significa que é possível emendar com a sexta-feira e o final de semana, o que permite uma programação mais extensa.

A dica é sair da capital e se aventurar por Campos do Jordão, uma das cidades turísticas mais queridas de todo o estado.

Devido à arquitetura de inspiração europeia e o clima serrano, o município é particularmente bonito e visitado durante o outono e o inverno.

Há diversas atrações por toda parte, mas vale citar o Parque Amantikir, Bosque do Silêncio, Vila Capivari, Ducha de Prata e os passeios de teleférico, bondinho e Maria Fumaça.

Quando a fome apertar, desbrave os restaurantes, fábricas e lojas de vinhos, cerveja e chocolates artesanais, como a Villa Vino, Baden Baden e Araucária.

6 – Brunch no Grand Hyatt São Paulo

Híbrido de café da manhã e almoço, o brunch é uma excelente experiência gastronômica para compartilhar com a pessoa amada.

O Sunday Brunch do hotel Grand Hyatt São Paulo é um dos mais queridos da cidade, servido semanalmente nas tardes de domingo.

O buffet robusto conta com opções para todos os paladares, incluindo pratos de café da manhã (pães, queijos e frios, bolos, ovos mexidos, panquecas e waffles com maple syrup…), frutas frescas, saladas, grelhados, massas, peixes, frutos do mar, sobremesas variadas, etc.

No open bar, peça espumante, vinhos (branco e tinto), água, sucos e refrigerantes. Aproveite também a parceria do hotel com a marca de vodka Grey Goose e peça drinks à parte, como Espresso Martini e Bloody Mary.

Data: todos os domingos

Horário: a partir das 13h

Local: Av. das Nações Unidas, 13.301 – Morumbi

Valor: R$ 340 para adultos, R$ 170 para crianças de 6 a 12 anos e entrada gratuita para crianças de até 5 anos. Reservas no site do Grand Hyatt São Paulo

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP