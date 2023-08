6 novas formas de turbinar seus YouTube Shorts

O YouTube lançou o Shorts para oferecer aos criadores

uma maneira leve e divertida de criar e compartilhar vídeos curtos na plataforma e continua ampliando as maneiras pelas quais os criadores podem explorar sua criatividade.

Para proporcionar experiências cada vez mais completas, o Shorts conta com ferramentas de mixagem que ajudam os criadores a usar o conteúdo dos bilhões de vídeos do YouTube disponíveis no mundo todo e desenvolver conteúdos novos e originais. Assim, os usuários podem participar do Programa de Parcerias do YT, que foi expandido para que os criadores possam ganhar dinheiro com suas produções também nos Shorts. Nossa intenção é facilitar as coisas para que todos se integrem e criem o que adoram.

Com mais de 2 bilhões de usuários conectados assistindo aos conteúdos, o YT Shorts apresenta agora novas formas de estimular a imaginação e a criatividade.

Confira seis novas formas de criar no Shorts:

1. Uma nova forma de fazer remix com o Collab

O Collab é uma nova ferramenta de criação que permite gravar um Short com outros vídeos do YouTube ou Short em formato lado a lado. Os criadores podem escolher entre várias opções de layout para integrar facilmente os conteúdos em um formato de tela dividida. Basta pressionar “Remix” e depois “Collab” para remixar um Short ou um vídeo do YT.

O Collab se integra à Tela Verde, que usa um vídeo do YouTube ou um Short como plano de fundo do Short original, e ao Recorte, que permite usar um trecho de 1 a 5 segundos de um vídeo do YT ou do Short remixando dentro do seu próprio conteúdo curto .

Ao longo das próximas semanas, o Collab para todos os criadores no iOS, e depois no Android.

2. Experimente com novos efeitos e adesivos

Nos últimos meses, dezenas de novos efeitos foram incluídos no Short para ajudar a inspirar os criadores de novas formas.

A ideia é sempre disponibilizar maneiras diferentes de criação. Por isso, será em breve lançado um novo adesivo de perguntas e respostas para que o criador possa interagir fazendo perguntas ao público e obter respostas direto nos seus comentários. Dessa forma, na próxima vez que alguém quiser perguntar, por exemplo, “Que lugares eu devo visitar no Japão?”, o adesivo de perguntas e respostas vai ajudá-lo a encontrar as respostas com seu próprio público.

Além disso, com a capacidade de responder a comentários com um Short, possibilita facilmente mostrar quem lhe deu a inspiração para criar.

3. Transmissão ao vivo permite que descubram você no Shorts

Agora, o YouTube está testando uma experiência vertical de lives para dispositivos móveis, para que os criadores ao vivo possam ser descobertos diretamente no feed do Short.

Os usuários do teste verão prévias de vídeos verticais ao vivo misturados no feed. À medida que alguém acessa a experiência, ele é colocado em um feed rolável de outros vídeos ao vivo.

O objetivo é que isso ajude os criadores a se conectarem com o público e construir comunidades de uma maneira moderna e divertida, de qualquer lugar do mundo. Os criadores podem fazer transmissões com apenas alguns toques – só verifique se a orientação do seu dispositivo é na vertical! Além disso, também estarão disponíveis recursos como Super Chat, Super Adesivos e associações de canais — algumas das formas de monetização disponíveis.

Esta também é uma ótima oportunidade para os criadores que entraram recentemente no Programa de Parcerias do YouTube com os requisitos novos e menos rigorosos de elegibilidade para desbloquear esses recursos divertidos de financiamento dos fãs.

Embora nada esteja mudando na forma como os criadores fazem transmissões ao vivo atualmente, essa nova experiência em tela cheia será disponibilizada para os espectadores gradualmente, ao longo dos próximos meses. Significa que os criadores ao vivo agora terão a oportunidade de serem descobertos em mais lugares!

4. Otimize sua criação com sugestões

Que melhor maneira de se inspirar do que com outros criadores de Shorts? A criação será facilitada no YouTube com Shorts sempre que a inspiração surgir no feed, com um novo recurso que sugere automaticamente o áudio e o efeito do Short do qual você está remixando.

No reprodutor do Shorts, toque no botão Remix e selecione “Usar som”. Aparecerá automaticamente a mesma marca de tempo do áudio do Short que você acabou de assistir e o mesmo efeito como sugestão de criação. Você sempre pode misturar e combinar o conteúdo para dar seu toque pessoal.

5. Salve o Shorts nas playlists para encontrar inspiração

A opção de salvar o Shorts nas playlists do YT já está disponível. Dessa forma, qualquer pessoa pode organizar os Shorts de que mais gosta em uma playlist diretamente do feed do Shorts. Se o criador não quiser perder o efeito que acabou de descobrir, pode adicionar a opção a uma playlist para que consiga buscá-lo e testá-lo quando a inspiração surgir!

Para ver as playlists do Shorts funcionando, confira esta playlist selecionada da JVKE.

6. Uma forma simples de transformar seus vídeos em Short

Nas próximas semanas, serão testadas novas ferramentas de recomposição para que seja possível transformar facilmente vídeos na horizontal em Shorts!

Depois de escolher um vídeo para remixar, o usuário conseguirá ajustar o layout, dar zoom e recortar o segmento. Também estarão disponíveis os efeitos de tela dividida e, assim, poder ressignificar o conteúdo mais longo para criar Shorts mais atrativos e originais.

Mais informações chegam nas próximas semanas com o lançamento dessas novas ferramentas.

Há muito mais por vir com o Shorts, então fique atento para o lançamento de mais funções no futuro! Mal podemos esperar para ver o que você vai criar com elas.

