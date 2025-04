Com mais de 200 vagas de emprego disponíveis, em diferentes segmentos, o Grau Técnico Sumaré realizou nesta segunda-feira, 28/4, a 6ª Feira de Empregabilidade. Os candidatos tiveram a oportunidade de disputar vagas para balconista, atendente de farmácia, consultor de vendas, jardineiro, auxiliar de limpeza e vendedor, entre outras.

A auxiliar de administração Daiane Francis Silva Martins está desempregada há 4 meses e soube da feira pelas redes sociais. Aproveitou a oportunidade para entregar seu currículo a várias empresas participantes. “Estou com bastante expectativa para conseguir uma vaga”, comentou.

Durante o processo, Daiane também assistiu a uma palestra direcionada a candidatos que estão à procura de uma vaga de emprego. Ministrada pela especialista Angélica Fernandes, pós-graduada em RH, com ênfase em liderança e gestão de pessoas, a palestra “Conecte-se ao Sucesso Profissional” abordou temas importantes para ajudar o candidato no processo seletivo, como dicas para elaborar o currículo e postura durante a entrevista.

A Feira de Empregabilidade do Grau Técnico é realizada duas vezes ao ano. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos interessados só precisam levar cópias do currículo atualizado, ir preparado para entrevistas e ter disponibilidade para realizar processo seletivo completo. Toda a dinâmica de seleção é realizada diretamente pelas empresas participantes.

Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré, conta que a 6ª Feira de Empregabilidade atraiu empresas diferentes. CIEE, Longitude, Drogaria São Paulo, Coife Odontologia, KNN Idiomas, Super Estágios, Ótica Indaiá, Desktop e Verzani & Sandrini foram algumas das empresas e instituições que marcaram presença no evento.

A Drogaria São Paulo participou da feira pela primeira vez. Tinha 15 vagas de emprego para as unidades do Centro de Sumaré, Matão e também para a loja de Nova Odessa. Para o gerente Alan Gomes de Soares, a feira é uma importante maneira de encontrar candidatos. “O nosso setor enfrenta uma rotatividade de mão de obra muito grande e aqui temos a chance de encontrar profissionais para preencher as vagas que estão abertas nas unidades da cidade e também de Nova Odessa”, explicou.

Durante todo o dia, o Grau Técnico disponibilizou, gratuitamente, atendimentos de saúde como aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Os atendimentos foram realizados pelos alunos dos cursos de Saúde.