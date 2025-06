7 dicas para uma festa junina mais saudável

Professora de Nutrição da Universidade Veiga de Almeida explica como aproveitar período com moderação

Milho verde, pipoca, canjica e caldos quentes: as comidas típicas são um dos maiores atrativos das festas juninas. Mas será que é possível curtir essas delícias sem prejudicar a saúde?

Para Patrícia Souza, professora do curso de Nutrição da Universidade Veiga de Almeida (UVA), é possível, sim, saborear os pratos tradicionais com equilíbrio. A chave está na moderação e em fazer escolhas mais conscientes. “Pessoas diabéticas devem evitar alimentos com muito açúcar, enquanto hipertensos precisam ficar atentos ao excesso de sal”, alerta.

Patrícia também destaca que quanto mais simples a receita, mais saudável ela tende a ser. Substituições como a troca do açúcar refinado pelo mascavo podem ser positivas, mas ela lembra: “Mais importante do que substituir é reduzir a quantidade de açúcar”.

Confira as 7 orientações da especialista da UVA para uma festa junina mais saudável:

1. Milho verde

Apesar de calórico, o milho é rico em fibras e pode ser consumido tranquilamente, desde que se evite a adição de manteiga e sal em excesso. Patrícia indica o curau como uma das melhores opções, por ser uma receita simples, com menos ingredientes e calorias.

2. Pipoca

A pipoca de micro-ondas não é recomendada devido à presença de aditivos químicos. A melhor escolha é preparar a pipoca tradicional, com milho natural.

3. Caldos

Caldo verde e outros caldos típicos podem ser consumidos, mas sempre em quantidades moderadas. Patrícia sugere evitar os que levam muitos ingredientes gordurosos, como paio, linguiça, bacon e costelinha.

4. Bolos

Prefira bolos sem recheio, pois são menos calóricos. Recheios adicionam muitas calorias e açúcares extras.

5. Canjica

O segredo é não exagerar. A recomendação é uma concha para adultos e meia para crianças. Patrícia sugere buscar versões “fit” da receita, reduzindo ou eliminando o leite condensado, que contém grande quantidade de açúcar e pode ser prejudicial, especialmente para quem tem diabetes.

6. Cachorro-quente e salsichão

Melhor evitar. Esses produtos geralmente são feitos com carne mecanicamente separada (CMS), que pode representar até 60% do produto, além de conter corantes, conservantes e aromatizantes. “São alimentos que não fazem bem à saúde”, afirma.

7. Bebidas

Refrigerantes e bebidas alcoólicas aumentam o consumo calórico e não são recomendados. A nutricionista reforça que a melhor opção sempre será a água e que o ideal é ingerir pelo menos 2 litros por dia.

Receitas mais saudáveis

A professora Patrícia também compartilhou duas receitas para quem quer manter a tradição junina, mas com mais saúde:

Canjica saudável

Ingredientes:

500 g de canjica

2 litros de água filtrada

1 xícara de chá de leite desnatado

1 vidro de leite de coco light

Adoçante a gosto

Modo de preparo:

Deixe a canjica de molho por 24 horas antes do preparo, para amaciar os grãos e reduzir o tempo de cozimento. Depois, cozinhe na panela de pressão por 40 a 50 minutos, até ficar macia. Em outra panela, aqueça o leite desnatado com o leite de coco por 5 minutos. Misture esse creme ao milho cozido, mexendo até obter um caldo bem cremoso. Finalize com adoçante e polvilhe canela em pó.

Pipoca de micro-ondas mais saudável

Ingredientes:

4 colheres de sopa de milho para pipoca

4 colheres de sopa de água

Modo de preparo:

Em uma vasilha de vidro alta (própria para micro-ondas), misture o milho e a água. Cubra com uma tampa plástica específica para micro-ondas ou filme PVC com alguns furos. Cozinhe por 4 a 5 minutos em potência máxima, ajustando conforme a potência do aparelho.

Leia + sobre gastronomia

Leia + sobre saúde e beleza

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP