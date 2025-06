70 mil deixam planos de saúde no 1o trimestre

O Brasil registrou uma queda de 70 mil beneficiários de planos de saúde, após apresentar variação anual em milhões de vidas com números positivos desde 2022.

A mudança de baixa no crescimento orgânico (por vendas) foi apontada no “Anahp Ao Vivo – Análise econômico-financeira da saúde suplementar – Dados do 1º trimestre”, evento online promovido na manhã de hoje (12) pela Associação com a presença dos empreendedores da Arquitetos da Saúde, Adriano Londres e Luiz Feitoza, e do diretor-executivo da Anahp, Antônio Britto.



Entre as variações e correlações deste cenário, foi identificado que o número de adesões por MEIs (Microempreendedor Individual), que tem maior destaque, pode estar perto do seu limite, o que provoca uma espécie de platô, ou seja, o país não ultrapassa o número total de beneficiário dos últimos 11 anos, pouco mais de 52 milhões.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os analistas também apresentaram que houve uma queda na taxa de ocupação nos hospitais da Anahp de 78% para 74% no 1º trimestre do ano e que o número de terapias vem aumentando diante do volume de internações.

Os anúncios chegam poucos dias após os dados divulgados pela ANS sobre o desempenho econômico das operadoras de planos de saúde, que iniciaram o ano de 2025 com lucro líquido de R$ 6,9 bilhões, segundo a agência — mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2024.

70 mil de 52 milhões

“Já dissemos e reiteramos que ficamos felizes com essa melhora, mas a nosso juízo acreditamos que este cenário precisa chegar a todos os elos da cadeia e não dispensa a necessidade de repactuar aonde queremos chegar no setor de saúde no Brasil. A gente não pode se dar por satisfeitos de que sejam só 52 milhões de beneficiários, queremos que mais pessoas tenham acesso à saúde privada, essa é a preocupação”, afirmou Britto.

No que se relaciona às glosas (negociação do pagamento das operadoras pelos serviços prestados pelos hospitais) a taxa chegou ao percentual histórico de 17% – em 2024, a média foi 15,89%.

O evento na íntegra estará disponível no YouTube da Anahp.

Leia+ aqui no NMomento