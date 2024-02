A saúde mental é um assunto que tem se tornado cada vez mais presente na sociedade. Mesmo com o tema ganhando visibilidade nos noticiários, na internet e nas redes sociais, com a abordagem em alta, os índices apontam para uma falta de cuidado com essa área da saúde. A pesquisa “A saúde do brasileiro”, promovida pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com o Qualibest, aponta que 76% dos entrevistados não fazem acompanhamento médico para a saúde metal.

De acordo com o estudo, apesar do número elevado de pessoas que não realizam acompanhamento, 39% se autoqualificam com a saúde mental boa. Como reflexo da ausência do cuidado, 34% da amostra revela a saúde mental como regular, ruim ou muito ruim. Já 26% dos brasileiros avaliam como muito boa.

Somente 23% da mostra alegou que fez ou faz acompanhamento médico entre seis meses e mais de cinco anos.

“Os números da pesquisa apontam que os brasileiros ainda têm uma resistência grande para cuidar da saúde mental. Os índices identificados em nossa pesquisa alertam para a necessidade urgente de mudar esse cenário e a mentalidade da população. Ainda existe um preconceito quando o assunto é tratamento para questões relacionadas à saúde mental. Como solução, precisamos informar melhor a sociedade e facilitar o acesso ao diagnóstico, aos acompanhamentos e tratamentos”, diz Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Os sintomas da falta de cuidado com a saúde mental também foram apontados na pesquisa. Pelo menos 38% sentiram ansiedade e 17% relataram ter sentido depressão nos últimos cinco anos. “Não recorrer à ajuda especializada interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas que sofrem com algum tipo de transtorno mental. O diagnóstico correto e o tratamento adequado são essenciais para o paciente se fortalecer emocionalmente e levar uma vida saudável. Isso só é possível com políticas públicas que estabeleçam mecanismos para atender as reais necessidades da população, para suprir a demanda pelo atendimento e reduzir o preconceito com a doença, que ficou ainda mais evidente no período pós-pandemia”, pontua a presidente.

Recorte por gênero

A pesquisa contou com a participação de 815 respondentes, sendo 401 homens e 414 mulheres.

Os homens classificaram a própria saúde mental da seguinte forma:

30% como muito boa

como muito boa 39% como boa

como boa 24% como regular

como regular 6% como ruim

como ruim 1% como muito ruim

Já entre as mulheres os índices foram:

23% como muito boa

como muito boa 39% como boa

como boa 27% como regular

como regular 9% como ruim

como ruim 1% como péssima

Sobre Instituto Lado a Lado Pela Vida

Fundado em 2008, o Instituto Lado a Lado pela Vida é a única organização social brasileira que se dedica simultaneamente às duas principais causas da mortalidade – o câncer e as doenças cardiovasculares – além do intenso trabalho relacionado à saúde do homem. Sua missão é mobilizar e engajar a sociedade e gestores da saúde, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços, da prevenção ao tratamento, e mudar para valer o cenário da saúde no Brasil. Trabalha para que todos os brasileiros tenham informação e acesso à saúde digna e de qualidade, em todas as fases da vida. Além de ter criado o Novembro Azul, o Instituto Lado a Lado pela Vida é o idealizador das campanhas Respire Agosto; Siga seu Coração; Mulher Por Inteiro, Câncer por HPV: O Brasil pode ficar sem e Eu e Você Contra o Câncer.