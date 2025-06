84,23% das pessoas têm ou já tiveram cárie; veja como prevenir a doença

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Considerada a doença mais comum do mundo, a cárie é causada, na maioria dos casos, pelo acúmulo de bactérias e consumo excessivo de açúcares, liberando um ácido que prejudica o esmalte dos dentes e deixa a região mais frágil, ocasionando em lesões e dores, que podem se tornar em fissuras e comprometer a perda dental. De acordo com a SB Brasil, 84,23% dos brasileiros têm ou já tiveram cárie, o que reforça a importância de priorizar a saúde bucal.





Conforme a cárie avança, o único tratamento possível pode ser a obturação, procedimento que consiste na remoção do tecido comprometido e no preenchimento da cavidade formada. Por isso, a melhor forma de lidar com a cárie é preveni-la desde o início, adotando uma rotina eficaz de higienização bucal, que pode até reverter os estágios iniciais da condição.





Para garantir uma limpeza completa e eficaz, é essencial seguir três passos fundamentais: escovar os dentes, usar o fio dental e complementar com o enxaguante bucal. Cada etapa desempenha um papel único e indispensável no cuidado com a saúde bucal. Pensando nisso, LISTERINE® oferece uma linha completa de produtos desenvolvidos para ajudar a combater e prevenir a cárie. Confira as principais opções para um cuidado bucal personalizado.







Desenvolvido especialmente para o tratamento de cárie, LISTERINE® ANTICÁRIES possui uma fórmula exclusiva com agentes antibacterianos e flúor. O produto garante dentes 2x mais fortes e contém 4 poderosos agentes antibacterianos, sendo eles: Salicilato de metila, eucaliptol, timol e mentol. Além da prevenção, LISTERINE® ANTICÁRIES fortalece o esmalte dos dentes e elimina 99% das bactérias.

Preço sugerido: Enxaguante Antisséptico Bucal Listerine Anticáries Zero Álcool | 500ml | R$ 27,59









Outra opção eficaz é o LISTERINE® COOL MINT. O enxaguante possui uma fórmula exclusiva composta por 99% de ingredientes naturais com um mix de óleos essenciais – timol, eucaliptol, mentol e salicilato de metila – que é responsável pela ação antibacteriana contra os germes.

Preço sugerido: Enxaguante Antisséptico Bucal Listerine Cool Mint Hortelã | 500ml | R$ 20,79





LISTERINE® CUIDADO TOTAL Refrescância Suave é a opção indicada para quem deseja prevenir e diminuir cárie e outras condições que possam comprometer a saúde bucal. Com formulações com e sem álcool, o produto elimina os germes que causam mau hálito e proporciona refrescância de forma suave. Além disso, o enxaguante bucal fortalece os dentes; recupera o esmalte e reduz a placa bacteriana.

Preço sugerido: Enxaguante Antisséptico Bucal Listerine Cuidado Total | 500ml | R$ 26,79











Além da versão suave, LISTERINE® possui a versão “refrescância intensa”, ideal para trazer um hálito fresco com uma limpeza eficaz. LISTERINE® CUIDADO TOTAL Refrescância Intensa possui 14 benefícios em um só produto, incluindo Proteção anticáries, fortalecimento dos dentes, recuperação do esmalte, prevenção de manchas, redução da placa bacteriana e preservação dos dentes brancos de forma saudável.

Preço sugerido: LISTERINE® CUIDADO TOTAL Refrescância Intensa | 500ml | R$26,59





+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP