A 9ª edição do Festival de Rolimã, promovido pelos grupos Kamikaze Rolimã e Lasanha Crew, acontece nos próximos dias 18 e 19 de outubro. O evento, que conta com apoio da Prefeitura, será realizado na Avenida Antônio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida da Saúde. A entrada é gratuita, com arrecadação de brinquedos novos para o Fundo Social de Solidariedade.

No sábado (18), o festival acontece das 16h às 22h, enquanto no domingo (19), quando ocorre a disputa da final do Circuito de Rolimã/Corrida Kids, a programação tem início às 10h e vai até as 16h. A final do Circuito Corrida Kids será disputada por oito competidores que se classificaram durante as três etapas anteriores ao longo do ano.

O evento também contará com exposição de carros, estandes automotivos e artigos de rolimã, ampla área de alimentação com food trucks, espaço kids, estandes de artesanatos e sorteios de brindes exclusivos. Para as atividades com os carrinhos de rolimã, o uso de capacete e calçados fechados é obrigatório.

“Estamos preparando grandes surpresas durante o evento e viveremos fortes emoções ao lado das famílias e crianças participantes do circuito que aconteceu ao longo do ano todo em nossa cidade. Nosso Festival é aguardado com entusiasmo durante todo o ano e, com certeza, receberemos visitantes dos municípios vizinhos que apreciam carrinhos de rolimã. O apoio da Prefeitura e das empresas da cidade é fundamental nesse processo”, reforçou Junior Gago, um dos organizadores.

“O Festival de Rolimã já se tornou um evento tradicional e muito aguardado pela população. Além de resgatar essa brincadeira tão nostálgica e divertida, ele promove convivência entre famílias e lazer para todas as idades. Convidamos a população para prestigiar a festa”, disse o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira a programação:

18/10 (sábado)

16h – Abertura do evento

16h30 – Pista liberada para brincar

18h – Prova com Premiação- Cowboy/Cowgirl do Asfalto.

19h30 – Descida Oficial do Festival

20h15 – Sorteios de prêmios

21h – Apresentação da Corrida Kids

22h – Encerramento

19/10 (domingo)

10h – Abertura do evento/pista liberada

11h30 – Sorteios de prêmios

13h – Início da final do Circuito de Rolimã/Corrida Kids

14h – Premiação do Circuito

16h – Encerramento do Festival

O Festival de Carrinhos de Rolimã tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Governo, Esportes, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos e Comunicação e Tecnologia da Informação, e da Guarda Municipal de Americana (GAMA).