A Câmara de Americana aprovou em redação final, na sessão desta terça-feira (25), o projeto de Resolução que cria a Frente Parlamentar Contra a Instalação de Pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Alguns dos parlamentares fizeram críticas durante a análise do projeto, mas nenhum deles compareceu ontem no evento em Santa Bárbara para cobrar pessoalmente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a respeito do assunto.

A frente será composta por oito vereadores, respeitando a proporcionalidade entre os partidos, e terá o objetivo de discutir, analisar e promover a articulação política e institucional visando impedir a implantação dos pedágios no trecho que impacta diretamente a população de Americana e região. Foram indicados: Jean Mizzoni (Agir), Leco Soares (Podemos), Jacira Chávare (Republicanos), Marcos Caetano (PL), Renan de Angelo (Podemos), Fernando da Farmácia (PSD) e Professora Juliana (PT) e Talitha De Nadai (PDT).

Além da participação dos parlamentares como membros efetivos, também será permitida a participação, como colaboradores, de representantes de entidades, públicas ou privadas, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, Poder Executivo e Poder Judiciário. O articulador do projeto que cria a Frente Parlamentar, Fernando da Farmácia, garantiu que a mobilização dos vereadores vai mostrar os impactos negativos da cobrança para os moradores da região.

“Não vamos tirar o pé e tentar convencer o governador a não instalar os pedágios”, garantiu. O vereador afirma que o grupo vai tentar reverter a iniciativa e ‘não dar sossego’ a Tarcísio de Freitas. “Se a gente cair, caímos de pé. Sem sermos omissos”, ponderou.

Quem também criticou foi Marcos Caetano (PL). “Somos contrários a tudo que esse governador quer fazer. E o IPVA? A SP-304 não vai consumir todo esse dinheiro anunciado, de 16 bilhões de investimentos nas estradas”, apontou. “Porque ele não manda mais dinheiro pra colocar na Saúde? Trazer coisas boas pra população e não mexer no bolso das pessoas”, questionou, indignado.

Nova Odessa discute Comissão de Assuntos Relevantes

Tramita na Câmara de Nova Odessa um projeto de Decreto Legislativo que pretende criar uma Comissão de Assuntos Relevantes com a finalidade de discutir, analisar e promover a articulação política e institucional visando impedir a implantação de pedágio no trecho que impacta diretamente a população.

A proposta é de autoria conjunta dos vereadores André Faganello (Podemos), Elvis Garcia-Pelé (PL), Paulo Porto (PSD) e Priscila Peterlevitz (União). “A instalação de praças de pedágio na Rodovia SP-304 tem gerado grande preocupação entre os moradores e setores produtivos da região. Esta medida impactará diretamente a economia local, elevando os custos de transporte e onerando os cidadãos que utilizam a rodovia diariamente para deslocamentos essenciais, como trabalho, educação e saúde”, justificam.

O objetivo é promover o debate amplo e transparente sobre os impactos dessa medida, buscando alternativas viáveis que não comprometam o direito de ir e vir da população e a sustentabilidade econômica do município e região. A Comissão atuará na interlocução com autoridades estaduais e federais, além de representantes da sociedade civil organizada, buscando impedir a implementação dos pórticos e assegurar que qualquer decisão sobre a rodovia seja tomada com ampla participação popular e estudo técnico adequado.

Frente Parlamentar também em Santa Bárbara

Assim como em Americana, a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste criou na semana passada uma frente parlamentar para tentar combater os pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz. O projeto de resolução, protocolado em regime de urgência pelo vereador Felipe Corá (PL), foi aprovado por 17 dos 19 parlamentares — Arnaldo Alves (PRD) se ausentou e o presidente da Casa, Kifú (PL), não vota.

Qualquer vereador pode manifestar interesse em integrar o grupo, portanto não há limite para a quantidade de membros. Também podem participar colaboradores, representantes de entidades, sociedade civil, movimentos sociais, Poder Executivo e Judiciário, desde que envolvidos com os objetivos da comissão.