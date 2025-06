O A.C. Camargo Cancer Center, um dos principais centros de tratamento de câncer em São Paulo, Brasil, reconhecido por sua história de inovação, anuncia que sua parceria com a Axis Communications resultou em uma economia de mais de US$ 2 milhões durante os primeiros dois anos, os quais serão reinvestidos no atendimento ao paciente. O A.C. Camargo implantou mais de 2.000 câmeras de videomonitoramento de última geração em todo o Centro, corredores, unidades de atendimento complexas e estacionamentos, adotando uma abordagem mais holística da segurança que enfatiza a segurança do paciente e do funcionário, juntamente com a melhoria da qualidade do serviço.

Fundado em 1953, o A.C. Camargo trata cerca de 100.000 pacientes anualmente e é uma das maiores instituições de saúde do mundo e uma das principais fornecedoras de tratamento e pesquisa sobre o câncer. O Centro não é apenas um hospital, mas uma plataforma de atendimento abrangente que inclui serviços de prevenção, pesquisa, estadiamento, tratamento, cuidados paliativos e reabilitação para todos os tipos de câncer. Antes da parceria com a Axis, as perdas financeiras devido a roubo eram uma preocupação crescente para o A.C. Camargo, e os líderes do hospital procuravam transformar a infraestrutura de segurança do hospital de uma forma que melhorasse sua postura de segurança e otimizasse o atendimento e os serviços ao paciente.

“Cerca de 15.000 pessoas passam por nossas entradas todos os dias, e o atendimento a esses pacientes vai muito além das salas de cirurgia ou quartos dos pacientes”, disse William de Souza, gerente corporativo do A.C. Camargo Cancer Center. “Ao implementar novos e avançados dispositivos de videomonitoramento, estamos permitindo que nossas equipes de segurança mantenham vigilância 24 horas e nossa equipe médica forneça a mais alta qualidade de atendimento aos nossos pacientes. Com câmeras monitorando todas as áreas, incluindo refeitórios e estacionamentos, estamos sempre procurando possíveis sinais de alerta, mesmo após a alta dos pacientes. Se algo parecer errado, podemos alertar nossa equipe de que pode ser necessária atenção médica adicional.”

Os dispositivos Axis são equipados com análise de vídeo que permite que o Centro vá além da proteção de ativos. Esses testes são implementados com alto grau de sensibilidade para garantir atendimento de alta qualidade aos pacientes, suas famílias e aos quase 6.000 funcionários no local diariamente, protegendo sua privacidade. As câmeras Axis permitiram que o A.C. Camargo Center melhorasse suas operações e cumprisse as principais certificações nacionais e internacionais por meio de:

Maior eficiência operacional: O sistema melhora a eficiência operacional detectando proativamente problemas críticos, como quedas de energia, vazamentos de água e mau funcionamento de equipamentos, incluindo refrigeradores usados para armazenamento de medicamentos. Essa detecção precoce ajuda a evitar a perda de medicamentos e limitar o tempo de inatividade. Além disso, o sistema pode identificar vazamentos de nitrogênio e acionar alertas de luz imediatamente, permitindo que o pessoal responda rapidamente e evite que situações potencialmente perigosas aumentem

“A implementação das soluções da Axis no A.C. Camargo Cancer Center ressalta o que é possível quando a inovação é combinada com um profundo compromisso com o cuidado”, disse Carlos Machado, Key Account Manager da Axis no Brasil. “Ao integrar câmeras de videomonitoramento aprimoradas com analíticos, o Centro tornou a segurança um pilar central de suas operações, permitindo que a equipe se concentre totalmente no que mais importa: a saúde e o conforto de seus pacientes. Ao fazer isso, a liderança do hospital deu um exemplo convincente para outras instituições que enfrentam desafios semelhantes.”

Após implantar inicialmente 300 câmeras, o A.C. Camargo notou rapidamente a diferença. O Centro então se preparou e investiu para aperfeiçoar ainda mais o sistema, adicionando centenas de câmeras a fim de obter maior cobertura em suas instalações. Atualmente, há um total de 2.100 câmeras espalhadas pelos sete prédios que compõem o Centro. Olhando para o futuro, tanto o A.C. Camargo quanto a Axis Communications continuam comprometidas em continuar a implementar soluções que apoiem a melhoria contínua nos resultados dos pacientes e na eficiência operacional.

