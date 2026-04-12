Prefeito Leitinho nomeou professor Luiz Miguel Martins Garcia; vereador pelo PT e conhecido do presidente

O prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) nomeou o professor Luiz Miguel Martins Garcia como novo secretário municipal de Educação, substituindo Vania Cezaretto na função. O novo nomeado chamou a atenção de muita gente no meio político pela proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Luiz Garcia é educador, gestor público e pesquisado, reconhecido pela atuação na defesa da educação municipal. Era dirigente de Educação na cidade de Sud Mennucci, no noroeste paulista, e eleito presidente nacional da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) para o biênio 2025/2027.

O novo secretário completa 55 anos no próximo dia 22. Nas eleições de 2004 e 2008 chegou a ser candidato a vereador pelo Partido dos trabalhadores na cidade de apenas 7,5 mil habitantes. Obteve, respectivamente, 234 e 129 votos, sendo eleito vereador e depois suplente.

Alinhamento

O novo responsável pela pasta já demonstrou alinhamento com o governo federal em publicações nas redes sociais. Em postagem com foto ao lado do presidente Lula, no dia 31 de outubro do ano passado, Luiz Garcia aparece no Palácio do Planalto: “Muita gente diz que eu peguei o dedo do Lula. Hoje devolvi… kkkk”.

Em tom descontraído, o conteúdo mostrou a relação próxima com o presidente da República. A nomeação reforça a afinidade política da Educação com o PT na gestão Leitinho. José Jorge Teixeira, irmão do ex-vereador novaodessense pelo PT, Professor Antônio, comandou a pasta nos primeiros anos da atual gestão.

O período foi interrompido com a interina que acabou ficando, Vania Cezaretto, filha do vereador de Americana, Luiz Cezaretto (Luiz da Rodaben). Ela deixou o cargo no dia 30 de março após conversa com o prefeito em um momento de pressão, com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontando falhas administrativas na rede municipal de ensino.