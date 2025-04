A Saga Cafu: vida do capitão do penta vira livro

No chão de terra batida, com uma bola de meia e jornal, começaram os primeiros chutes de um campeão. A Saga Cafu: O Grande Sonho conta a história de um menino esperto, curioso e falante, que se tornou o eterno capitão de uma das maiores seleções do mundo, a Canarinho.

Com uma narrativa envolvente, a jornalista esportiva Mariah Morais expõe os desafios e conquistas do jogador que mais vestiu a pesada camisa verde-amarela. Seus feitos driblaram uma vida marcada pela origem humilde, e o transformaram no vencedor da Bola de Ouro Dream Team, da FIFA, prêmio cobiçado no esporte.

Publicada pela Trend Editora, a obra permeia relatos do próprio futebolista, de familiares e amigos, e de craques da bola, como Aritana, com QR codes para que os leitores possam conferir os depoimentos em vídeo. Esse conteúdo ajuda a entender a personalidade de Marcos Evangelista de Morais e aproximar ainda mais os fãs do ícone do esporte brasileiro, apelidado de Cafu.

Nascido em Itaquaquecetuba, São Paulo, as melhores e piores lembranças dele são no bairro periférico Jardim Irene na capital. A biografia reúne detalhes do dia em que foi atropelado por um caminhão e as nove reprovações até o primeiro contrato em time grande, o Tricolor Paulista.

(…) o treinador do São Paulo, senhor Carlinhos, aquele mesmo que me

dispensou, chamou o nosso técnico e disse que queria que três atletas

da nossa equipe ficassem por um mês, para que fossem avaliados com mais

calma. O primeiro nome que ele falou foi o meu. Eu tremia muito,

tentava disfarçar, mas suava frio. O dia que eu tanto esperei teria finalmente chegado?

(A Saga Cafu: O Grande Sonho, p. 75)

Mariah relata que o eterno capitão viu no futebol, como muitos garotos, a única esperança de vida, mas nem imaginava que seria tão grandioso a ponto de se tornar o símbolo da inesquecível Copa do Mundo de 1994. A partir das lutas, humilhações e “nãos” que o jogador recebeu, a autora se debruça sobre a garra de quem alcançou realizações memoráveis: foi o único a disputar três finais mundiais consecutivas, com duas vitórias e 175 convocações para jogos, entre outros recordes celebrados.

“Todas as noites, antes de dormir, eu fazia questão de esquecer as negativas que recebia. Se não fizesse isso, ficaria difícil acordar tão cedo para treinar”, revela o craque. O menino humilde, de sorriso largo e coração gigante se tornou um esportista merecedor de A Saga Cafu, um exemplo de resiliência para que as pessoas entendam a importância de nunca desistir de um sonho.

Ficha Técnica:

Título do livro: A Saga Cafu: O Grande Sonho

Editora: Trend Editora (Grupo Ciranda Cultural)

ISBN/ASIN: 978-65-83187-00-0

Páginas: 96

Preço: R$59,90

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Mariah Morais, jornalista e escritora, quebrou tabu ao ser a primeira mulher a comentar partidas de futebol na televisão brasileira. Cobriu duas Copas do Mundo e 11 Libertadores da América. Trabalhou com importantes emissoras, no Brasil e no exterior. Seu primeiro livro, O menino e o anjo, vendeu mais de duzentas mil cópias, e o segundo livro, “A fada Ruth e o castelo de diamantes”, vendeu mais de oitenta mil cópias. Com A Saga Cafu, faz sua estreia como biógrafa e afirma ter sido seu maior desafio como escritora.

@moraismariah

Sobre a Trend Editora: De olho nas tendências do Brasil e do mundo, e alinhada às novidades e aos desejos do leitor, a Trend Editora surgiu com o intuito de conectar os temas mais relevantes a quem está em busca de inovação e transformação. É um selo do Grupo Ciranda Cultural que se define exatamente pelo que seu nome propõe: tendência. Sua linha editorial não é definida por categorias, mas pelo compromisso com o novo e o atual e, principalmente, com as diferentes gerações de leitores que buscam temáticas e leituras diversas.

