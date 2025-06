A Tal da Castanha completa 10 anos com rebranding e lançamentos

Empresa celebra trajetória marcada pela inovação na criação de produtos nutritivos, limpos e sustentáveis, que deram a ela a preferência dos consumidores e a liderança de mercado no segmento de bebida vegetal no Brasil, fruto de uma joint venture com o Grupo 3 Corações

A história da A Tal da Castanha começa antes mesmo de seu nascimento oficial. Em 1999, Antônio José Carvalho adquiriu uma pequena indústria de castanhas-de-caju no Ceará, batizada de Amêndoas do Brasil. Foi nesse ambiente que seus filhos, Felipe e Rodrigo Carvalho, cresceram, entre o aroma das castanhas tostadas e o cotidiano do negócio familiar.

Felipe Carvalho e Rodrigo Carvalho, CEOs do grupo Positive Co.

Com o tempo, os irmãos decidiram ir além do negócio tradicional. Atentos ao movimento global por alimentos naturais, saudáveis e com menos ingredientes, fundaram A Tal da Castanha, com uma proposta ousada: desenvolver uma bebida vegetal simples, feita apenas com água e castanha de caju, sem aditivos ou conservantes. Um produto limpo, puro e saudável.

Fundada como uma startup incubada pela Amêndoas do Brasil, A Tal da Castanha completa uma década em 2025 e inicia um novo ciclo de atuação apresentando um rebranding, que atualiza sua identidade visual e fortalece seu compromisso com a saúde das pessoas e do planeta.

A marca, hoje parte da Positive Company, holding que também reúne as marcas Possible, Plant Power e Zaya, foi criada com o propósito de tornar a alimentação do dia a dia mais inclusiva, leve e equilibrada por meio de alimentos plant-based, combinando saudabilidade, impacto positivo e densidade nutricional.

Expansão do portfólio e consolidação no mercado

A trajetória teve início com foco em bebidas vegetais, mas ao longo do tempo a marca ampliou sua atuação, construiu um portfólio completo e conquistou reconhecimento no Brasil.

Em 2015, lançou a bebida Original, a primeira bebida vegetal do mundo produzida com apenas dois ingredientes: água e castanhas de caju, sem adição de açúcar, gomas ou conservantes, um compromisso com o rótulo limpo e a densidade nutritiva. No mesmo ano, estreou seu canal próprio de e-commerce.

No ano seguinte, foi selecionada como Scale-up pela Endeavor e passou por um programa de aceleração em Nova Iorque, além de lançar novas formulações como Choconuts, Caju+Coco e Caju+Pará.

Uma das primeiras embalagens da A Tal da Castanha.

Em 2018, A Tal da Castanha foi uma das primeiras empresas brasileiras a conquistar a certificação B Corporation. No mesmo ano, iniciou a exportação de bebidas para Portugal pela rede El Corte Inglés e participou da Natural Expo West. Foi também escolhida como fornecedora oficial de bebidas vegetais do Starbucks no Brasil.

Com a criação da Positive Brands em 2019, que mais tarde se tornaria Positive Company, a marca passou a atuar como parte de uma estrutura empresarial voltada para o desenvolvimento de soluções em alimentação plant-based. A entrada da linha Barista, voltada especialmente para receitas com café, marcou esse novo momento.

Em 2020, vieram os lançamentos da Plant Power, focada em suplementos, e da bebida de aveia, além da formalização da joint venture com o Grupo 3corações, um dos maiores nomes do setor do café no país. A parceria viabilizou a expansão nacional da marca, ampliou a distribuição e abriu portas para novos mercados.

A consolidação da liderança no segmento ocorreu nos anos seguintes. Em 2021, A Tal da Castanha assumiu a liderança em vendas no setor de bebidas à base de plantas no Brasil e ampliou sua distribuição de 6 mil para 20 mil pontos de venda em 2025. Em 2022, além da transformação da holding em Positive Company, foram lançadas as linhas Choconuts Zero e Cremeria.

No ano seguinte, foi inaugurada a nova sede da empresa em Fortaleza e lançada a linha de bebidas à base de aveia. Em 2024, a marca cresceu 25%, segundo a Nielsen, acima do mercado geral de bebidas vegetais, que cresceu 15% no mesmo período. A marca alcançou 34% de share e presença em 40 mil pontos de venda. Foi eleita pelos consumidores como a marca número 1 do Brasil no segmento, segundo pesquisa da revista Time.

“Nossa família sempre prezou por um estilo de vida saudável e, por isso, decidimos investir em uma marca que levasse esse propósito adiante, oferecendo ao consumidor o melhor que pode ser extraído dos ingredientes naturais.”, conta Rodrigo Carvalho, um dos fundadores da marca e que atua hoje ao lado do irmão Felipe Carvalho, ambos sendo CEOs do grupo Positive Company.

Rebranding 2025: nova identidade, mesmos compromissos

Novas embalagens da A Tal da Castanha. Divulgação: A Tal da Castanha

A Tal da Castanha apresenta sua nova identidade visual como parte da celebração dos 10 anos da marca. O rebranding marca uma década de atuação no segmento plant-based, consolidada por uma trajetória de liderança e reconhecimento. O projeto representa uma evolução natural da identidade construída ao longo dos anos, com o objetivo de expressar de forma mais clara os valores e compromissos da marca.

O logotipo recebeu ajustes sutis para garantir maior presença e autonomia visual, com predominância do verde que reforça o posicionamento 100% natural. A paleta de cores foi ampliada e otimizada para uso em ambientes digitais e impressos, incorporando tons de verde escuro e mantendo o tom vibrante característico. A tipografia foi substituída por uma fonte mais versátil, com variações que suportam desde pequenos textos até títulos em grande escala.

Na visão de Felipe Carvalho, CEO da A Tal da Castanha, as embalagens foram repensadas para que o consumidor tenha autonomia para entender melhor as fórmulas e os ingredientes dos produtos: “Nosso objetivo com o novo design das embalagens foi garantir que o consumidor tenha total autonomia para entender o que está consumindo, com informações claras e acessíveis sobre os ingredientes e benefícios.” Ele destaca que a linguagem visual está mais direta e transparente, valorizando a legibilidade e o impacto visual, além de manter a tradição do bloco de cores vivas, agora com mais leveza e elegância.

Lançamentos A Tal da Castanha

Completo – Bebida vegetal com alto teor de proteína e nutritiva

A Tal da Castanha lança a bebida vegetal Completo, a primeira do mercado com 8g de proteína por porção (40g por embalagem) e 2,6g de fibras alimentares, unindo arroz, ervilha e castanha-de-caju como fontes proteicas. Enriquecido com cálcio (400mg por porção), vitamina D, B12, ácido fólico,, magnésio e zinco, o produto tem baixo teor de açúcares e gorduras e é naturalmente livre de lactose, caseína e conservantes. Com textura cremosa e ótimo desempenho na vaporização, é ideal para misturas com café e consumo no dia a dia por quem busca nutrição e praticidade.

Inovação plant-based: condensado com castanha-de-caju mantém a cremosidade clássica

Completando a linha Cremeria, A Tal da Castanha apresenta o Condensado de Castanha-de-Caju, uma alternativa 100% vegetal ao leite condensado tradicional, com a mesma performance e textura, sem abrir mão da qualidade nutricional. Feito com açúcar de cana orgânico, castanha-de-caju, aveia e fibra de tapioca, o produto é fonte de cálcio e livre de glúten, leite e aditivos artificiais. Pode ser usado como substituto direto em receitas doces, oferecendo uma opção prática, saborosa e com fórmula limpa.

Sustentabilidade como pilar fundamental da marca

Um dos pilares centrais da marca é a sustentabilidade. A Tal da Castanha desenvolve ações em toda a sua cadeia produtiva, em parceria com a Amêndoas do Brasil, empresa irmã, responsável pelo beneficiamento da castanha-de-caju, com foco na agricultura regenerativa, manejo orgânico e valorização de produtores locais.

Seu processo produtivo impacta diretamente uma rede de cajucultores do Nordeste, que atuam em uma área de 7.940 hectares. A empresa promove assistência técnica e capacitação durante todo o ano e bonificações ao final da safra, promovendo renda e desenvolvimento regional. O cultivo é 100% certificado pela ECOCERT Brasil, sem uso de defensivos agrícolas ou fertilizantes químicos. Práticas como o combate à erosão, proteção de corpos hídricos e preservação da vegetação nativa são adotadas pelos produtores.

A marca também realizou o primeiro estudo de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) das bebidas à base de castanha-de-caju e aveia, com o apoio da consultoria ACV Brasil. Foram avaliados os impactos ambientais dos produtos, desde o cultivo dos ingredientes até o envio para os centros de distribuição, permitindo decisões mais assertivas em prol da sustentabilidade. A bebida Original, por exemplo, apresentou uma pegada de carbono de 0,20 kg CO₂e por quilo produzido — número considerado baixo em comparação a alternativas de origem animal.

Atualmente, a marca está estendendo o estudo de Avaliação de Ciclo de Vida para todo o portfólio de produtos, ampliando o escopo da análise para a perspectiva do berço ao túmulo, considerando a etapa de consumo e o fim de vida das embalagens, com o objetivo de aprofundar seu compromisso com a sustentabilidade em todas as etapas.

Desde 2017, A Tal da Castanha compensa 100% das embalagens colocadas no mercado. Em 2024, por meio de parcerias com a empresa Eu Reciclo, foram compensadas, aproximadamente 774 toneladas de embalagens. Com a compensação de suas embalagens, A Tal da Castanha evitou a emissão de 448,87 toneladas de CO₂e, preservou mais de 14 mil árvores e economizou mais de 16 milhões de litros de água. Além da compensação ambiental, a Positive Co investe em ações estruturantes voltadas ao fortalecimento da cadeia da reciclagem, como programas de capacitação operacional e melhorias de infraestrutura, com foco em segurança e produtividade das organizações envolvidas.

Compromissos com integridade e saúde

A Tal da Castanha possui certificações que garantem a integridade de seus processos e produtos, como a certificação B Corporation, o selo Orgânico, o selo Kosher, o selo Non-GMO e a identificação de produtos 100% livres de ingredientes de origem animal. Toda a linha também é gluten free, atendendo a diferentes necessidades e restrições alimentares. Além disso, suas formulações seguem o conceito clean label, com foco em ingredientes naturais, reconhecíveis e de origem local sempre que possível, sem o uso de aditivos artificiais, como conservantes e corantes sintéticos.

Em linha com seu compromisso com a saúde, a marca reforça os benefícios do consumo regular de castanhas, como a castanha-de-caju, que são fontes naturais de ácidos graxos insaturados, proteínas vegetais, vitaminas e minerais. Estudos mostram que o consumo frequente de oleaginosas contribui para a redução do colesterol LDL e melhora o perfil lipídico, estando associado à prevenção de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de mortalidade no mundo. Diretrizes de organizações internacionais como a American Heart Association e a European Society of Cardiology recomendam a inclusão de oleaginosas na alimentação como forma de promoção da saúde cardiovascular.

Novo ciclo, mesmos princípios

Com o rebranding de 2025, A Tal da Castanha mantém seus compromissos com responsabilidade, transparência, inovação e impacto positivo e inicia esta nova fase mantendo os princípios que a conduziram ao reconhecimento nacional.

Segundo Rodrigo Carvalho, cofundador da marca, o momento simboliza uma virada importante: “Chegar aos 10 anos com consistência, relevância e liderança no segmento de alimentos plant-based é motivo de orgulho. O rebranding reflete a nossa evolução como marca e empresa, sem deixar de lado a essência que sempre nos guiou: a combinação entre saudabilidade, responsabilidade socioambiental e inovação. Seguimos olhando para o futuro da alimentação com o compromisso de construir uma cadeia mais justa e regenerativa.”

Sobre A Tal da Castanha

A Tal da Castanha é uma marca brasileira que oferece alimentos plant-based inovadores, com ênfase em produtos naturais, saudáveis e sustentáveis. Pioneira no lançamento da bebida vegetal à base de castanha de caju orgânica no Brasil, foi eleita pelos consumidores como a marca número 1 do segmento, segundo pesquisa da TIME. A empresa alcançou 34% de participação de mercado, está presente em 48 mil pontos de venda e se dedica a impactar positivamente a saúde dos consumidores, apoiar agricultores locais e promover práticas ambientais responsáveis.

