A AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa) acaba de receber uma área para construção seu novo canil e gatil. Trata-se da área da Fazenda do Estado, sede do IZ (Instituto de Zootecnia), conhecida como “Seriarte”, na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini.

A confirmação de cessão por prazo indeterminado da área de 13.800 metros quadrados à ONG novaodessense foi feita na terça-feira (22/04/2025) pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O objetivo é “instalar um abrigo para animais abandonados que aguardam doação” na cidade.

Mas a história começa bem antes. Ainda em janeiro de 2021, seu primeiro mês de mandato, Leitinho oficializou ao Governo do Estado de São Paulo um pedido de cessão do antigo prédio da área de pesquisas em reprodução animal do IZ (Instituto de Zootecnia), desativado há vários anos, para abrigar a AAANO. Em 21/01/2021, prefeito e representantes da entidade vistoriaram a área, que tem um antigo laboratório de 1.130 metros quadrados.

O prefeito novaodessense celebrou a conquista da área para a AAANO. “Formalizar esse pedido foi uma das nossas primeiras ações na área da proteção e cuidado com os animais. E nos enche de alegria ver que todo esse processo teve um resultado positivo agora, graças à sensibilidade do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Guilherme Piai. Com certeza essa área será muito bem utilizada a partir de agora pelos voluntários da AAANO, que prestam um atendimento essencial para Nova Odessa”, celebrou Leitinho.

“O apoio do Poder Público às instituições que atuam pelos animais é fundamental para toda a sociedade, já que muitas dessas organizações estão sobrecarregadas pelo número de abrigados, pelos gastos de alimentação, vacinas, veterinários e medicamentos. Por isso, o Governo de SP apoia organizações da causa animal”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, em nota.

O Termo de Permissão de Uso a Título Precário assinado pelo secretário permite o uso gratuito e por tempo indeterminado do espaço. A Associação será responsável por eventuais reformas e adequações necessárias, além de custear as despesas.

Para o presidente da Amigos dos Animais de Nova Odessa, Cadu Pinotti Júnior, o espaço “representa um renascimento” para a ONG. “Iremos fazer um grande projeto para um abrigo com todo conforto, segurança e adequação necessária para o bem-estar dos animais abrigados, que estarão à espera de um lar responsável. Queremos ter um novo espaço para socialização dos animais, e novos projetos de conscientização da sociedade”, afirmou.

SOBRE A AAANO

A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa é uma ONG dedicada a transformar a vida de animais em situação de abandono. Há mais de 30 anos, a entidade resgata e cuida de cães e gatos que esperam por uma segunda chance. Hoje, seu gatil e canil abriga cerca de 400 animais, garantindo alimentação, cuidados veterinários e muito carinho.

A entidade foi pioneira na luta por animais em Nova Odessa. Em 1998, a AAANO foi declarada como Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 1.621, e mais recentemente, em 2017, obteve o reconhecimento estadual através da Lei Estadual nº 16.436/2017.

