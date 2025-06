A morte da jovem brasileira Juliana Marins durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, gerou comoção nacional e internacional. Mais de 16 mil pessoas já assinaram a petição “Juliana Marins foi deixada para morrer: queremos investigação internacional imediata“, publicada na plataforma Change.org.

O abaixo-assinado exige apuração rigorosa das responsabilidades e a implementação de políticas de prevenção para evitar que tragédias semelhantes se repitam. Veja aqui: change.org/JusticaPorJuliana

Juliana, natural de Niterói (RJ), estava em uma viagem solo pela Ásia quando sofreu uma queda de aproximadamente 300 metros durante uma trilha guiada no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos da Indonésia.

Sofrimento de Juliana Marins

Segundo relatos, após relatar exaustão, ela foi deixada para trás pelo guia e acabou caindo em uma área de difícil acesso. Apesar de ter sido localizada com vida por drones e de ter recebido alimentos e água, o resgate demorou quatro dias para alcançá-la. Infelizmente, Juliana não resistiu aos ferimentos.

A petição destaca a negligência das autoridades locais e questiona a ausência de uma resposta rápida e eficaz por parte das equipes de resgate. Os signatários exigem:

Investigação formal por parte do governo da Indonésia; Responsabilização da empresa turística e do guia envolvidos; Posicionamento do Itamaraty e acompanhamento diplomático do caso; Criação de alertas de viagem do governo brasileiro sobre trilhas de alto risco no exterior; Apoio integral à família de Juliana para ações judiciais internacionais .

“Criei essa petição porque fiquei profundamente indignado com a forma com que Juliana Marins foi tratada. Ela foi abandonada em uma trilha perigosa por um guia que tinha o dever de protegê-la. Mesmo depois de ser localizada com vida, ficou esperando um resgate que nunca veio”, afirma Riomar Vieira, natural de Fortaleza (CE).

“Como ela era apenas ‘uma brasileira comum’, deixaram morrer, e isso é inaceitável. O Brasil precisa se posicionar porque amanhã pode ser outro jovem, outro brasileiro, e outra família sofrendo após o mesmo abandono”, completa.

A repercussão do caso levou deputados brasileiros a protocolarem um pedido de investigação junto ao Itamaraty sobre a demora no envio de ajuda a Juliana . Além disso, uma jornalista indonésia denunciou a negligência no resgate e a falta de preparo dos órgãos oficiais, apontando falhas sistêmicas nas operações de salvamento .

